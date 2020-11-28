شكرا لقرائتكم خبر عن "رجعت الشتوية".. أمراض الشتاء مش بس أنفلونزا وزكام.. النوبات القلبية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير ينتظر فصل الشتاء بفارغ الصبر للهروب من درجات الحرارة المرتفعة والعرق الشديد، لكن عودة "الشتوية" تصاحبها أمراض عديدة بعضها مألوف لدينا والبعض الآخر يصنف من الأمراض النادرة لكنها شديدة الخطورة وأعراضها قد تكون مختلفة عن الأمراض الشتوية الأخرى، لذا نستعرض أبرز الأمراض التي قد تتعرض اليها خلال فصل الشتاء وأعراضها وكيفية التجنب منها، وفقا لتقرير موقع "express" البريطانية.

الانفلونزا:

هي عدوى فيروسية تهاجم جهازك التنفسي، وتصيبك بالسعال والرشح والبلغم واحتقان الحلق، وقد تصل الى إصابتك بالحمى المصاحبة لأمراض الجهاز الهضمي من قيء وغثيان، وهنا تسمى أنفلونزا المعدة، والتي قد تزداد مضاعفاتها لتصل إلى الوفاة في بعض الحالات، لذا حتى تتجنب الإصابة بها فعليك تناول لقاح الانفلونزا المتوفر بالمستشفيات للوقاية منها.

العصب السابع:

يطلق عليها أيضا العصب الوجهى ويصيب به المريض نتيجة ضعف العضلات في أحد جانبي الوجه وهنا يشعر المريض بصعوبة بالكلام وتحريك عضلات الفم، فضلا عن صعوبة في حركة العين والدموع المستمرة، بالإضافة الى فقدان حاسة التذوق مع وجود الم أسفل منطقة الأذن، وقد يكون سبب الإصابة نتيجة تعرض المصاب إلى تيار هواء شديد، أو التعرض إلى أزمة نفسية اسفرت عن ذلك.

النوبات القلبية:

من أخطر أمراض الشتاء هو الإصابة بالأزمات القلبية، التي تزداد خلال هذا الفصل، نظرا لأن الطقس البارد يؤثر سلبيا على ضغط الدم وبالتالي يؤثر على القلب وعملية ضخ الدماء اليه بسبب ضيق الأوعية الدموية، مما يؤدى الى ضعف عضلات القلب والاصابة بالأزمات المفاجئة التي تودي إلى الوفاة في اغلب الحالات.

مرض "نوروفيروس" :

يعنى الإصابة بالقىء المستمر والام المعدة والجهاز الهضمى، والتي تزداد فرص الإصابة بها خلال فصل الشتاء، وتنتج عنها إصابة المريض بالتهابات المعدة والأمعاء نتيجة الإصابة بعدوى الفيروس النوروفيلي، وقد تصل مضاعفاتها إلى الإصابة بحمى وتشنجات شديدة بالمعدة.

التهاب المفاصل :

تزداد فرصة اصابتك بالتهاب المفاصل بسبب انخفاض درجات الحرارة والطقس البارد الذى ينتج عنه ألم شديد بالمفاصل وتصلبها مما يضاعف إحساس المريض بالالم.