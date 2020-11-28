شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة كلاينفيلتر وأعراضها المختلفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة كلاينفيلتر هي السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدد التناسلية، وهي حالة تمنع الجسم من إنتاج الحيوانات المنوية والتستوستيرون "هرمون الذكورة" ، حيث يحتاجه الجسم للوظيفة التناسلية والجنسية الطبيعية، هذا يعني أن الإصابة بمتلازمة كلاينفيلتر ، قد تزيد من احتمال العقم.

وحسب ما ذكره موقع healthymale تعتبر الخصيتين الصغيرتين بعد البلوغ مؤشرًا قويًا على متلازمة كلاينفيلتر، و تشمل الأعراض الأخرى لمتلازمة كلاينفيلتر ما يلي:

1:انخفاض شعر الوجه.

2:قلة شعر الجسم.

3::انخفاض قوة العضلات.

4نمو الثدي ( التثدي ).

5:هشاشة العظام.

6:توسع الأوردة.

7:طاقة منخفضة (خمول).

ما الذي يسبب متلازمة كلاينفيلتر؟

لا نعرف سبب امتلاك بعض الأشخاص لكروموسوم X إضافي وهو سبب الاصابة بالمتلازمة، و على الرغم من أن متلازمة كلاينفيلتر اضطراب وراثي ، إلا أنه من النادر أن يصاب بها الأشقاء.

يتم تأكيد تشخيص متلازمة كلاينفيلتر من خلال اختبارات الدم، ويمكن تشخيصه قبل ولادة الطفل مباشرة أو بعدها.

في حالات أخرى ، يتم التعرف على متلازمة كلاينفيلتر أثناء الطفولة عندما تتطور صعوبات التعلم أو السلوك ، أو في وقت قريب من سن البلوغ عندما تتأخر التغييرات الجسدية المتوقعة أو لا تحدث.

نظرًا لأن الأعراض ليست واضحة دائمًا ، فقد لا يتم تشخيص الشخص البالغ حتى يطلب المساعدة الطبية للعقم أو فقدان الدافع الجنسي أو كسر العظام، يتم تشخيص غالبية حالات كلاينفيلتر في مرحلة البلوغ.

ويعتقد أن ما يصل إلى 75٪ من الرجال المصابين بمتلازمة كلاينفيلتر لا يتم تشخيصهم مطلقًا ، ويظلون دون علاج مدى الحياة ، ربما لأن الأطباء لا يفحصون حجم الخصيتين بشكل روتيني.





ما هي خيارات العلاج المتوفرة لمتلازمة كلاينفيلتر؟

لا يمكن علاج متلازمة كلاينفيلتر بدلاً من ذلك ، ستحصل على علاج التستوستيرون مدى الحياة للمساعدة في الحفاظ على الصحة العامة.