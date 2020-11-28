فوائد قشر الرمان على صحة الجسم والبشرة والشعر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرمان واحد من أبرز الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما ينصح بعدم التخلص من قشر الرمان نزرا لما يحتويه من عناصر وفيتامينات هامة للجسم والبشرة، وحسب ما ذكره موقع thehealthsite فإن فوائد قشر الرمان هى:

فوائد قشر الرمان على صحة الجسم

1: الوقاية من أمراض القلب

يحتوى قشر الرمان على نسبة عالية من المواد المضادات للأكسدة ، حيث تتواجد في بذور الرمان الحمراء وكذلك في قشوره مثل مركبات الفلافونويد Flavonoids والمركبات الفينولية Phenolic compounds.

و تساعد في مكافحة الالتهابات وامراض القلب والشرايين. كما أن قشر الرمان هو مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم وهما عنصران مهمان جداً لعمل القلب والشرايين وتنظيم ضغط الدم والسيطرة عليه.

2: تعزيز صحة القناة الهضمية

قشور الرمان له خصائص مضادة لالتهابات الجهاز الهضمي والأمعاء وتسهيل عملية الهضم، كما تعمل على علاج الطفيليات والديدان فى الامعاء.

3: علاج التهاب الحلق

قشر الرمان يمكن أن يساهم في تهدئة اعراض التهاب الحلق وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الخصائص المضادة للالتهابات و مضادات الأكسدة .

4: تعزيز صحة الفم والأسنان

يساعد قشر الرمان في علاج مشاكل الفم والأسنان حيث يعتبر مطهر للفم وطارد للجراثيم والبكتيريا حيث يعمل على علاج"التهابات اللثة،تقرحات الفم،تسوس الاسنان".

5: تعزيز صحة العظام

قشر الرما يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام .

فوائد قشر الرمان للبشرة والشعر

يحتوى قشر الرمان على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة البشرة وعلاج مشاكلها وابرزها

1:يعتبر قشر الرمان مرطب طبيعى للبشرة ويحتوى على خصائص للنضارة والرطوبة.

2: يعمل على ازالة خلايا الجلد الميتة من خلال تدليكه على البشرة.

3: يعمل على حماية البشرة من اشعة الشمس الضارة والوقاية من الامراض السرطانية بالجلد.

4: يعزز صحة البشرة ويعالج التجاعيد وعلامات التقدم فى السن.

5: لقشر الرمان فوائد عديدة لصحة الشعر ويساعد على محاربة قشرة الشعر وتخفيف الالتهابات والحكة.