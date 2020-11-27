شكرا لقرائتكم خبر عن تضاعف مستويات القلق بين الشباب فى بريطانيا خلال أول إغلاق بعد انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة أن عدد الشباب المصابين بالقلق تضاعف خلال انتشار جائحة كورونا، حيث تسببت المراحل المبكرة من وباء الفيروس التاجي والإغلاق الأول في تضاعف عدد الشباب المصابين بالقلق تقريبًا ، وفقًا لدراسة من جامعة بريستول، وحسب ما ذكرته الـ cnn وجدت الدراسة أن عدد الأشخاص المصابين بالقلق قفز من 13٪ إلى 24٪ لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 29 عامًا ، وكان هذا العدد أعلى من والديهم.

ووجد الباحثون أنه حتى عندما بدأت قيود الإغلاق في يونيو، ظلت مستويات القلق مرتفعة وقالوا إنهم يتوقعون استمرار ذلك هذا الشتاء، استخدم الباحثون معلومات من أطفال بريستول في دراسة صحية في التسعينيات ، حيث تم تجنيد 14500 امرأة حامل في عامي 1991 و 1992 من أجل جمع ما يقرب من ثلاثة عقود من البيانات الصحية ونمط الحياة حول الأمهات وأطفالهن ، الذين اقتربوا الآن من سن الثلاثين.

في حين أن العديد من المشاركين الذين تمت ملاحظتهم كانوا من الجزء الجنوبي الغربي من إنجلترا ، فقد لوحظت النتائج أيضًا في مجموعة إضافية من 4000 فرد اسكتلندي ، والتي يقول الباحثون إنها تشير إلى أن هذه التأثيرات ليست خاصة بتلك الموجودة في الدراسة.

"تكشف بيانات استبيان الأطفال المفصلة للغاية في التسعينيات عن ارتفاع مقلق في قلق الشباب - يبدو أن هذا بسبب الوباء نفسه وربما التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إجراءات الإغلاق المستخدمة للسيطرة على انتشار الفيروس قال الباحث الرئيسي المشارك الدكتور أليكس كوونج من جامعة بريستول. "تشير الدلائل إلى أن هذه لن تكون قضية قصيرة الأجل وأن دعم الصحة العقلية والتدخلات مطلوبة بشكل عاجل للحد من بعض التفاوتات في الصحة العقلية التي ظهرت".

استخدمت الدراسة بيانات السنوات السابقة مع نتائج استبيانين من الفيروس التاجى من هذا العام لفهم تأثير الوباء على الصحة العقلية.

وجد الباحثون أن النساء ، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا ، والذين يعيشون بمفردهم أثناء الوباء ، والذين يعانون من العزلة الذاتية والذين يعانون من مشاكل مالية مؤخرًا ، معرضون لخطر تدهور الصحة العقلية.

وقالت الباحثة المشاركة الدكتورة ريبيكا بيرسون: "تشير النتائج إلى أن هناك حاجة لحماية الصحة العقلية في هذا الوقت (خاصة إدارة القلق) ودعم خدمات الصحة العقلية". "من المهم بشكل خاص تعلم الدروس من الإغلاق الأول الآن بعد أن أصبحنا في حالة إغلاق ثانية. كما توفر النتائج أيضًا دليلًا لدعم مجموعات معينة معرضة لخطر أكبر على الصحة العقلية ، مثل أولئك الذين يعيشون بمفردهم."

وتردد الدراسات صدى ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أغسطس ، حيث تضاعف عدد الأمريكيين الذين أبلغوا عن أعراض القلق ثلاث مرات مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.

و وجد التقرير أن الأميركيين يعانون من مشاكل الصحة العقلية المتعلقة بانتشار الوباء أكثر من الناس في البلدان الأخرى، وتقول CDC ان الوباء أدى إلى أزمة الصحة العقلية للولايات المتحدة.