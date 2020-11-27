شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن الموافقة على اللقاح الجديد ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "the sun"، عن أحدث نتائج السباق العالمى حول لقاح فيروس كوفيد 19، بعد أن حققت بريطانيا خطوات كبيرة في إنتاج اللقاح الجديد، لتصبح بذلك أول دولة في العالم توافق على لقاح للفيروس المستجد، خلال الأسبوع القادم.

ويستهدف اللقاح الجديد تحصين العاملين في الخطوط الأمامية من الطاقم الطبي، ثم يتم تحصين المواطنين وفقا للفئة العمرية، على أن يكون المواطنين الأقل من 65 عاما على رأس الحاصلين على اللقاح الجديد، نظرا للمخاطر الصحية والمضاعفات التي يتعرضوا إليها حال اصابتهم بالفيروس القاتل.

ومن المقرر أن يطلق التلفزيون البريطاني حملة وطنية لتسليط الضوء على فوائد التطعيم في وقت مبكر، بداية من الأسبوع المقبل، والتي تستهدف حث الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للحصول على اللقاح الجديد.

يأتي ذلك بعد ان أعلنت شركة فايزر على تقدمها بطلب لأول مرة، إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، لإنقاذ الحالات المتأخرة من المضاعفات التي تهدد حياتهم.