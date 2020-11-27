وفيات وإصابات قياسية بكورونا في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الجمعة، وفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي بلغت 177 حالة. وأعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل حالات إصابة قياسية بـ"كوفيد- 19" بلغت 29845 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينها حالات لم تظهر عليها الأعراض. ومع ذلك اكتفت تركيا منذ يوليو/تموز حتى الأربعاء بتسجيل الحالات التي ظهرت عليها الأعراض ومن بينها 6592 حالة، الجمعة. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 13191 حالة.

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