السودان يدعو لاتفاق حول سد النهضة يضمن سلامة "الروصيرص"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عضو وفد التفاوض السوداني بشأن سد النهضة أهمية الوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة لملء وتشغيل سد النهضة حتى لا يتأثر خزان الروصيرص.

وقال البروفسير محمد عكود، في تصريحات صحفية، هناك 4 مليارات متر مكعب تخزن سنويا في خزان الروصيرص بعد التعلية تنتظر لري مشروعات زراعية مستقبلية في مساحة مليون ونصف مليون فدان تضاف للرقعة الزراعية الحالية.

وجدد أهمية تغيير منهجية التفاوض ومنح خبراء الاتحاد الأفريقي دور أكبر في التفاوض باعتبار عدم التوصل لأي تقدم في الجولات السابقة.

وطالب رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بالتحرك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية لدعم الموقف السوداني.

والخميس أعلن السودان أنه يدرس خطوات لإخراج مفاوضات سد النهضة المتعثرة مع مصر وإثيوبيا، من مأزقها الحالي.

وأكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان دعمه للموقف الذي اتخذه الفريق المفاوض، داعيا لأن تكون المصلحة الوطنية السودانية المرجعية الوحيدة للتفاوض.

وشدد على ضرورة حشد وتعبئة الدعم الوطني للموقف السوداني، والتحرك على جميع الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية، باعتبار أن ملف سد النهضة يتعلق بالأمن القومي.

وطالب بأن يكون هذا الملف حاضراً وبقوة في اللقاءات والاجتماعات داخليا ومع كافة الأطراف خارجيا، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤمن التعاون الإيجابي بين السودان ومصر وإثيوبيا، بحسب المصدر نفسه.

والسبت الماضي، أعلن السودان مقاطعته للمحادثات الجارية بشأن سد النهضة، داعيا الاتحاد الأفريقي إلى لعب دور أكبر في دفع المفاوضات.

وفي بيان صدر حينها، اعتبر وزير الري السوداني أن النهج الحالي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لم يسفر عن نتائج.

وحث الاتحاد الأفريقي على بذل المزيد لتسهيل المفاوضات وجسر الفجوة بين الأطراف الثلاثة.