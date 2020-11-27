شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج المبكر بالإنترفيرون قد يخفف أعراض كورونا الشديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مراجعة حديثة عن علاجات فيروس كورونا، المنشورة فى مجلة International Immunopharmacology فائدة الإنترفيرون فى المعركة ضد حالات كورونا الشديدة.

وفى حين أن معظم الإصابات تكون عديمة الأعراض أو خفيفة، إلا أنها تنتقل إلى الالتهاب الرئوى الفيروسى ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة والوفاة فى أقلية صغيرة لكنها مهمة.



العلاج بالانترفيرون

الإنترفيرون فى المناعة

الإنترفيرون عبارة عن بروتينات طبيعية لها مجموعة واسعة من الإجراءات ضد الفيروسات والعمليات الالتهابية، وترتبط بمستقبلات سطح الخلية المحددة لتنشيط مسارJAK-STAT ، والذى يتوسط بدوره فى نسخ الجينات المحفزة IFN (ISGs)، هناك ثلاثة أنواع النوعان الأول والثانى مؤيدان للالتهابات، ويسهلان تدمير الخلايا المصابة، ويعطلان الفيروسات بواسطة الأجسام المضادة، وينظفان الحطام الخلوي والفيروسي.

النوع الثالث مضاد للالتهابات، ويمنع تكاثر الفيروس داخل الخلايا المصابة ويعزز سلامة الحاجز الظهاري.

وبالتالي فإن النوع الأول ضروري للاحتواء الفيروسي المبكر داخل الخلايا المصابة ، لكنها مرتبطة بمسار قاتل في العدوى الحالية، بسبب الاستجابة المناعية غير المنتظمة.

ووفقًا لدراسة صينية، يمكن أن يؤدى الاستخدام المبكر لـ الإنترفيرون إلى تقليل الوفيات داخل المستشفى عند إعطائه مبكرًا، لكن في المراحل المتأخرة، يزيد معدل الوفيات في COVID-19.

يمكن أن يكون الإنترفيرون مفيدًا أيضًا في الأمراض الفيروسية مثل التهاب الكبد وقد يقلل من الوفيات ويقصر فترة المرض فى كورونا، وتجرى التجارب على شكله القابل للاستنشاق في المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوى المزمن أو الربو، مع نتائج مشجعة للغاية.