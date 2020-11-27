شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات خليهم قدامك وانت بتتفرج على مبارة الأهلى والزمالك.. عشان متتوترش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلق وتوتر وعصبية، جميها من المشاعر التى نتعرض لها أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم ، ويعتبر اليوم هو الأكثر توترا وعصبية، حيث يتقابل النادى الأهلى مع نادى الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولأن العصبية والتوتر قد تعرضك لمشاكل صحية كبيرة وأبرزها الازمات القلبية ، يقدم الخليج 365 أفضل المشروبات تساعد على تهدئة الاعصاب والحد من القلق والتوتر والتى ينصح بتناولها أثناء مشاهدة المباراة .

وحسب ما ذكره موقعanxietypanichealth فهى

1:الشاى الأخضر

يحتوى الشاى الأخضر على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تهدئة الاعصاب والحد من التوتر والقلق.

2:عصير الفواكه

اثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن عصير الفواكه له دور فعال فى تخفيف التوتر والعصبية نظرا لما يحتويه من فيتامينات ومواد مضادة للقلق.

3:مشروب الشوفان

ينصح بتناول الشوفان دائما نظرا لما يحتويه من عناصر مغذية للجسم، كما يعتبر مشروب الشوفان من الطرق الطبيعية التى تعزز صحة الدماغ وتساعد على الاسترخاء.

4:عصير الافوكادو وبذور الشيا

يحتوى الافوكادو على فيتامين ب الذى يزيل التوتر والقلق ، كما تحتوى بذور الشيا على المغنسيوم الذى يساعد على تخفيف الاجهاد والتوتر.

5:مشروب الشيكولاتة الدافئ

تعتبر الشيكولاتة من أكثر أنواع الحلوى التى يفضلها الكثيرون ويعتبر مشروب الشيكولاتة الدافئ من أنسب المشروبات التى تساعد على تدفئة الجسم فى فصل الشتاء كما انه يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على الاسترخاء والحد من القلق والتوتر.