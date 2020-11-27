شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ستار البريطانية: روبوت مصرى يمكنه اختبار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض تقرير جريدة " dailystar" البريطانية، تقريرا عن مخترع مصري صنع روبوتًا واقعيًا بوجه بشري.ووفقا للتقرير فإنه يتم تجربة الروبوت الذى يشبه الإنسان ويمكنه إجراء اختبار فيروس كورونا.

روبوت للكشف عن كورونا

ويمكن للروبوت الميكانيكي، الذي يطلق عليه اسم Cira-03 ، قياس درجة حرارة المصابين بكورونا وحتى إجراء اختبارات الدم، مع وجه يشبه الإنسان وأذرع روبوتية ، حيث يتم اختبار الروبوت في مستشفى خاص في القاهرة بمصر. .



روبوت يكشف عن فيروس كورونا

ويمكن للروبوت كذلك إجراء تخطيط صدى القلب والأشعة السينية وعرض النتائج على المرضى على شاشة مثبتة في صدره، وتم تصميم الروبوت ليبدو واقعيًا قدر الإمكان ، وفقًا للمخترع محمود الكومي.

ويقوم الروبوت، باختبار المريض للكشف عن فيروس كورونا عن طريق وضع ذقنه ثم مد ذراعه لأخذ مسحة من فمه، وقال المخترع محمود الكومي إنه سيساعد في الحد من التعرض للعدوى ومنع انتقالها.



بدء التجارب على الروبوت

وقال :"كانت هناك استجابة إيجابية من المرضى، ويتنقل الروبوت الذي يتم التحكم فيه عن بعد فى المستشفى على عجلات".