186 مليونا في أمريكا يخضعون لفحص كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد الأشخاص الذين جرى فحصهم للكشف عن فيروس كورونا في أمريكا اعتباراً من الخميس 186 مليوناً بزيادة 0.6% مقارنة بالوقت نفسه الأربعاء.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، وأوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، فقد زادت الفحوص الأمريكية بنسبة 0.6% أي أقل من المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي البالغ 0.8%.
وسجلت نيويورك أكبر عدد من الفحوص خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي لها في الولاية إلى 18.7 مليون، بزيادة قدرها 1.2%.
وجرى فحص حوالي 57% من سكان الولايات المتحدة، بناء على تقديرات مكتب التعداد الأمريكي لعام 2019.
وسجلت الولايات المتحدة 12.9 مليون حالة مؤكدة و263462 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
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