صور.. شوارع الضفة الغربية "خاوية" بأمر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلت الشوارع في المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، الجمعة، من المارة والسيارات.

يأتي هذا جرّاء إغلاق شامل فرضته الحكومة الفلسطينية في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وقررت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، فرض إغلاق شامل في جميع المحافظات الفلسطينية يومي الجمعة السبت لمدة أسبوعين لوقف الانتشار الحاد للوباء.

وأغلقت المحال والأسواق التجارية والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة والتعليمية أبوابها وبدت المدن والقرى وكأنها في حالة منع تجوال.

وتمَّ استثناء المخابز والصيدليات من الإغلاق ولم يسمح بالحركة إلا لحالات الضرورة القصوى.





وانتشرت حواجز للشرطة الفلسطينية في داخل المدن والقرى وعلى مداخلها فيما تمَّ تسيير دوريات شرطية لمنع خرق قرار الإغلاق، على أن يُرفع صباح الأحد.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية حذر في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، الإثنين، من أن "هناك تسارع مقلق في تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الوطن".



وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل 1014 إصابة جديدة بالضفة الغربية و922 بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت خلال الفترة ذاتها 7 وفيات بالضفة الغربية وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وذكرت وزيرة الصحة مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية 93400 إصابة تعافى منها 74189 شخصا فيما بلغ عدد الوفيات 776 حالة.