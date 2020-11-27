كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:43 مساءً - مراحل تطور الحمل والجنين أسبوعيًا، تتلهف جميع السيدات الحوامل في معرفة تطور الجنين أسبوعياً في الرحم ، لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد؛ لتحدثنا عن مراحل تطور الحمل والجنين أسبوعيًا ،في بداية الأسبوعين الأول والثاني من الحمل، يحدث التبويض، يتم تخصيب البويضة بعد 12 إلى 24 ساعة إذا اخترقها حيوان منوي، ويبدأ هذا الحدوث البيولوجي البسيط سلسلة من العمليات المعقدة بشكل متزايد والتي تؤدي إلى حياة بشرية جديدة، إذا سارت الأمور على ما يرام. خلال الأيام العديدة القادمة، ستبدأ البويضة المخصبة في الانقسام إلى خلايا متعددة أثناء انتقالها إلى أسفل قناة فالوب، وتدخل الرحم، وتبدأ في الانقسام في بطانة الرحم.

مراحل تطور الحمل والجنين أسبوعيًا

تطور الجنين

3 أسابيع: الزرع الآن في البطانة الغنية بالمغذيات لرحمك كرة مجهرية من مئات الخلايا التي تتكاثر بسرعة والتي ستتطور إلى طفلك. بدأت هذه الكرة، التي تسمى الكيسة الأريمية، في إنتاج هرمون الحمل hCG، الذي يخبر المبايض بالتوقف عن إطلاق البويضات.

4 أسابيع، أصبحت كرة الخلايا الخاصة بك الآن جنينًا رسميًا. أنت الآن حوالي 4 أسابيع من بداية دورتك الشهرية الأخيرة. في هذا الوقت تقريبًا -عندما يحين موعد دورتك الشهرية التالية- قد تتمكنين من الحصول على نتيجة إيجابية في اختبار الحمل المنزلي، طفلك بحجم بذرة الخشخاش .

5. بدأ جهاز الدورة الدموية في التكون، وسيبدأ "القلب" الصغير في النبض هذا الأسبوع، طفلك بحجم حبة السمسم.

6 أسابيع، بدأ أنف طفلك وفمه وأذناه في التبلور، وبدأت الأمعاء والدماغ في النمو، طفلك بحجم العدس.

7 أسابيع، لقد تضاعف حجم طفلك منذ الأسبوع الماضي ، ولكن لا يزال لديه ذيل سيختفي قريبًا. تظهر اليدان والقدمان الصغيرة التي تشبه المجاديف مع نمو الذراعين والساقين، طفلك بحجم حبة التوت .

8 أسابيع، بدأ طفلك يتحرك، لكنك لن تشعري بالحركة بعد. تتفرع الخلايا العصبية، وتشكل مسارات عصبية بدائية. تمتد أنابيب التنفس الآن من حلقه إلى رئتيه الناميتين.

مراحل الجنين

9 أسابيع، علم وظائف الأعضاء الأساسي لطفلك في مكانه الصحيح (حتى أنه يعاني من شحمة أذن صغيرة)، ولكن هناك الكثير في المستقبل. اختفى ذيله الجنيني. يزن جزءًا بسيطًا من أونصة واحدة ولكنها على وشك البدء في اكتساب الوزن بسرعة.

10 أسابيع ،لقد أكمل جنينك الجزء الأكثر أهمية في التطور. لا يزال جلده نصف شفاف، لكن أطرافه الصغيرة يمكن أن تنثني وبدأت التفاصيل الدقيقة مثل الأظافر في التكوين، طفلك بحجم برتقال ذهبي.

بعد الثلث الأول من الحمل، تقل احتمالية حدوث إجهاض. وبالنسبة للعديد من الأمهات الحوامل، فقد تلاشت أعراض الحمل المبكرة مثل غثيان الصباح والتعب. إذا كنتِ تشعرين بنشاط أكبر الآن ولم تمارسي الرياضة، فقد حان الوقت لبدء روتين منتظم للياقة البدنية أثناء الحمل، بالإضافة إلى ذلك: راجعي قائمة مهام الحمل النهائية الخاصة بنا في الثلث الثاني من الحمل.

14 أسبوعًا، بدأت نبضات دماغ طفلك في الاشتغال وهو يستخدم عضلات وجهه. تعمل كليتاه الآن أيضًا. إذا كان لديك فحص بالموجات فوق الصوتية، فقد ترينه يمص إبهامه.

15 أسبوعاً ،لا تزال جفون طفلك مغلقة، لكنها تستطيع استشعار الضوء. إذا قمت بتسليط مصباح يدوي على بطنك، فسوف تبتعد عن الشعاع. قد تكشف الموجات فوق الصوتية التي تُجرى هذا الأسبوع عن جنس طفلك، طفلك بحجم تفاحة.

الأسبوع 15

16 أسبوعاً، بدأ نمو الشعر على فروة رأس طفلك، على الرغم من أن الشعر لم يظهر بعد. أصبحت ساقاه أكثر تطوراً - اكتشفي الوقت الذي يحتمل أن تشعري فيه بركلة طفلك ! رأسه منتصب أكثر وأذناه قريبتان من موضعهما النهائي، طفلك بحجم حبة الأفوكادو .

17 أسبوعًا ،يمكن لطفلك تحريك مفاصله، ويتصلب هيكله العظمي -الغضاريف الرخوة سابقًا - حتى العظام. الحبل السري ينمو أقوى وأكثر سمكاً، طفلك بحجم اللفت .

18 أسبوعًا، يثني طفلك ذراعيه وساقيه، وقد تتمكنين من الشعور بهذه الحركات. داخلياً، تتشكل طبقة واقية من المايلين حول أعصابه، طفلك بحجم حبة الفلفل الرومي.

19 أسبوعًا، تتطور حواس طفلك - الشم والرؤية واللمس والذوق والسمع - وقد يكون قادرًا على سماع صوتك. تحدثي إليه أو غنِّيه أو اقرئي بصوت عالٍ، إذا كنت ترغبين في ذلك.

طفلك بحجم حبة طماطم

20 أسبوعًا ،يمكن لطفلك أن يبتلع الآن ويقوم جهازه الهضمي بإنتاج العقي، وهو المادة اللزجة المظلمة واللزجة التي يمر بها في أنبوبه الأول، إما في حفاضه أو في رحمه أثناء الولادة.

طفلك بحجم موزة

21 أسبوعًا، انتقلت حركات طفلك من الارتفاعات إلى الركلات واللكمات الكاملة على جدران الرحم. قد تبدئين في ملاحظة الأنماط عندما تصبحين أكثر دراية بنشاطها، طفلك بحجم الجزرة .

22 أسبوعًا، يبدو طفلك الآن وكأنه طفل حديث الولادة مصغر. ميزات مثل الشفاه والحواجب أكثر وضوحًا ، لكن الصبغة التي ستلون عينيه لم تظهر بعد.

23 أسبوعًا، تتحسن أذنا طفلك في التقاط الأصوات. بعد الولادة، قد تتعرفين على بعض الأصوات خارج الرحم التي تسمعينها في الداخل، الآن طفلك بحجم حبة مانجو كبيرة .

24 أسبوعًا، يقطع طفلك شكلًا طويلًا ونحيلًا جدًا، لكن الأوقات الممتلئة قادمة. لا يزال جلده رقيقًا وشفافًا ، لكن هذا سيبدأ في التغيير قريبًا أيضًا، طفلك بحجم أذن الذرة .

25 أسبوعًا، بدأت بشرة طفلك المجعدة تمتلئ بدهن الأطفال، مما يجعله يبدو وكأنه مولود جديد. بدأ شعره في الظهور ، وله لون وملمس، يبلغ وزن طفلك الآن نفس وزن اللفت المتوسط .

26 أسبوعًا، يقوم طفلك الآن باستنشاق وزفير السائل الأمينوسي، مما يساعد على نمو رئتيه. تعتبر حركات التنفس ممارسة جيدة لأول نفس من الهواء عند الولادة، طفلك بحجم مجموعة من البصل الأخضر .

27 أسبوعًا، هذا هو الأسبوع الأخير من المرحلة الثانية من الحمل. ينام طفلك الآن ويستيقظ وفقًا لجدول زمني منتظم، ودماغه نشط للغاية. لم تتشكل رئتاه بشكل كامل، لكنهما يمكن أن تعملا خارج الرحم بمساعدة طبية، كان طفلك بحجم رأس القرنبيط.

نمو شعر الجنين

28 أسبوعًا، يتطور بصر طفلك، مما قد يمكّنه من استشعار الضوء الذي يتدفق من الخارج. يمكنه أن يرمش، وقد نمت رموشه، طفلك بحجم الباذنجان الكبير .

29 أسبوعًا

تنشغل عضلات ورئتا طفلك بالاستعداد للعمل في العالم الخارجي، وينمو رأسه لإفساح المجال لدماغه النامي .

30 أسبوعًا

يحيط بطفلك لتر ونصف لتر من السائل الأمينوسي، على الرغم من أنه سيكون هناك القليل منه عندما ينمو ويطالب بمساحة أكبر داخل رحمك.

31 أسبوعًا

يمكن لطفلك الآن أن يدير رأسه من جانب إلى آخر. تتراكم تحت جلده طبقة واقية من الدهون تملأ ذراعيه وساقيه.

32 أسبوعًا

ربما تربحين رطلاً تقريباً في الأسبوع. نصف ذلك يذهب مباشرة إلى طفلك، الذي سيكتسب من ثلث إلى نصف وزنه عند الولادة في الأسابيع السبعة المقبلة استعدادًا للحياة خارج الرحم.

33 أسبوعًا

لم تلتحم عظام جمجمة طفلك بعد. يسمح لها ذلك بالتحرك بينما يضغط رأسه عبر قناة الولادة. لن تندمج تمامًا حتى سن الرشد، طفلك بحجم حبة الأناناس .

نمو الجنين

34 أسبوعًا

ينضج الجهاز العصبي المركزي لطفلك، وكذلك رئتاه. عادة ما يكون الأطفال الذين يولدون بين الأسبوعين 34 و37 والذين لا يعانون من مشاكل صحية أخرى جيدين على المدى الطويل.

35 أسبوعًا

تم تطوير كليتي طفلك بشكل كامل، ويمكن للكبد معالجة بعض الفضلات، حجم طفلك هو حجم البطيخ .

36 أسبوعًا

يكتسب طفلك أوقية واحدة في اليوم. كما أنه يفقد الجزء الأكبر من الجزء الناعم الذي غطى جسده، إلى جانب الطبقة الدهنية، وهي مادة شمعية كانت تحمي بشرته حتى الآن.

37 أسبوعًا

موعد ولادتك قريب جدًا، لكن على الرغم من أن طفلك يبدو وكأنه مولود جديد، إلا أنه ليس مستعدًا تمامًا للعالم الخارجي. خلال الأسبوعين المقبلين ستنضج رئتاه ودماغه تمامًا.

38 أسبوعًا

هل أنتِ متشوقة لمعرفة لون عيني طفلك؟ القزحية ليست مصطبغة بالكامل، لذا إذا ولد بعينين زرقاوين، يمكن أن يتغير لونهما إلى لون أغمق حتى يبلغ من العمر حوالي العام.

في الأسبوع 39، سيُعتبر طفلك مكتمل المدة. في الرسم التوضيحي، يمكنك رؤية السدادة المخاطية وهي تغلق الرحم ومدى انسداد أمعائك الآن.

39 أسبوعًا

اكتمل النمو البدني لطفلك، لكنه لا يزال مشغولاً في اكتساب الدهون وسيحتاج للمساعدة في تنظيم درجة حرارة جسمه في العالم الخارجي.

40 أسبوعًا

إذا كنت قد تجاوزت تاريخ استحقاقك، فقد لا تكونين متأخرة كما تعتقدين، خاصة إذا كنت قد قمت بحسابه بناءً على يوم آخر دورة شهرية لك فقط. تحدث الإباضة عند النساء في وقت متأخر عما هو متوقع.

ولكن إذا لم تدخلي في المخاض بمفردك بحلول موعد ولادتك، فمن المحتمل أن يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء اختبارات (مثل تخطيط واختبار عدم الإجهاد) للتأكد من أنه يمكنك متابعة الحمل بأمان.

41 أسبوعًا

يعتبر طفلك الآن متأخراً. قد يؤدي مرور أكثر من أسبوعين على موعد ولادتك إلى تعريضك أنت وطفلك لخطر حدوث مضاعفات، لذلك من المحتمل أن يتحدث معك مقدم الخدمة حول تحفيز المخاض .