أعراض نقص هرمون البروجسترون عند النساء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:43 مساءً -

البروجسترون هرمون جنسي أنثوي، يتم إنتاجه بشكل رئيسي في المبيضين بعد التبويض كل شهر، يُساعد البروجسترون على تنظيم الدورة الشهرية، لكن وظيفته الرئيسية هي تجهيز الرحم للحمل بعد الإباضة كل شهر.. عن أهمية هذا الهرمون .. وأسباب نقصه لدى النساء بعامة والحوامل خاصة يحدثنا الدكتور عبد الحميد شاكر أستاذ أمراض النساء والولادة

نقص هرمون البرجسترون يسبب الصداع

عمل هرمون البروجسترون

نقص هرمون البروجسترون يسبب التعب المستمر

يُساعد البروجسترون على زيادة سماكة بطانة الرحم للتحضير لبويضة مُخصبة، وإذا لم يكن هناك بويضة مُخصبة، تنخفض مستويات البروجسترون ويبدأ الحيض

وإذا تم زرع بويضة مُخصبة في جدار الرحم، يُساعد البروجسترون في الحفاظ على بطانة الرحم طوال فترة الحمل

أعراض نقص هرمون البروجسترون

نقص هرمون البروجسترون يسبب انخفاض الرغبة الجنسية

تختلف أعراض نقص هرمون البروجسترون باختلاف حالتك

إذا لم تكوني حاملًا: تتضمن بعض أعراض انخفاض هرمون البروجسترون: انخفاض الرغبة الجنسية، الهبّات ساخنة، الصداع النصفي أو صداع الاكتئاب أو القلق أو تغيرات مزاجية أخرى، عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها، ضعف المبايض

فقد لا تحتفظين بالحمل وقد تعانين من نزول نقاط من الدم، وجع بطن، انخفاض سكر الدم، التعب المستمر، الجفاف المهبلي، إذا كانت مستوياتك منخفضة للغاية من البروجسترون

البروجسترون مُهم خلال سنوات الإنجاب، إذا لم يكن لدى المرأة ما يكفي من البروجسترون، فقد تواجه صعوبة في الحمل أو عدم بقائه

تغيرات في المزاج

بعد أن يطلق أحد المبيضين بويضة، يجب أن ترتفع مستويات البروجسترون، حيث يساعد الرحم على التكاثف تحسبًا لاستقبال البويضة الملقحة، وإذا لم تكن سميكة بما فيه فلن تزرع البويضة

وتشمل أعراضه أيضا.. الصداع أو الصداع النصفي، تغيرات في المزاج بما في ذلك القلق أو الاكتئاب

عدم انتظام الدورة الشهرية، كما قد يُسبب نزيفًا غير طبيعي في الرحم عند النساء

فائدة هرمون البروجسترون للمرأة أثناء الحمل

البروجسترون للحفا ظ على الرحم حتى الولادة

وبعد نجاح الحمل ما زلتِ بحاجة إلى هرمون البروجسترون للحفاظ على الجنين، سينتج جسمك الهرمون بكميات زائدة، ما يسبب ظهور أعراض الحمل بما في ذلك تورّم الثدي والغثيان

أما إذا كانت مستويات هرمون البروجسترون في جسمك منخفضة للغاية، فقد لا يتمكن الرحم من حمل الجنين حتى الولادة

إذا حملت المرأة، سوف تبقى بحاجة إلى هرمون البروجسترون للحفاظ على الرحم حتى ولادة الطفل

قد لا يتمكن الرحم من حمل الطفل

إذا كانت مستويات هرمون البروجسترون الخاص بك منخفضة للغاية، فقد لا يتمكن الرحم من حمل الطفل حتى الولادة

خلال فترة الحمل، تشمل أعراض انخفاض هرمون البروجسترون؛ الإجهاض لدى المرأة، وقد يُشير أيضاً إلى الحمل خارج الرحم.. الذي يُمكن أن يُؤدي إلى الإجهاض أو موت الجنين

البروجسترون وارتفاع درجة الحرارة خلال الحمل

يُكمّل هرمون البروجسترون وهرمون الأستروجين بعضهما بعضًا، لذلك عندما لا يكون لدى الحامل ما يكفي من البروجسترون، يهيمن هرمون الأستروجين ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض مثل: الاكتئاب أو تقلب المزاج، أو الرغبة الجنسية المنخفضة

إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، أو زيادة الوزن، نزيف شديد، ألم بالثدي، الثدي الكيسي الليفي، الأورام الليفية، مشاكل في المرارة، الدورة الشهرية غير المنتظمة، متلازمة ما قبل الحيض

حاجة الحامل لهرمون البروجسترون

أنتِ بحاجة إلى هرمون البروجسترون للحفاظ على الجنين حتى الولادة

تشير دراسة إلى أن انخفاض مستويات هرمون البروجسترون في الدم يرتبط بنسبة منخفضة بالتبويض لدى النساء العقيمات؛ اللاتي يعانين من دورات شهرية منتظمة والنساء اللاتي يعانين من عقم غير مبرر

قد تكون مستويات البروجسترون المنخفضة ناتجة عن مشاكل المبيض (إذا لم يحدث التبويض بانتظام أو لم يحدث على الإطلاق)

إذا لم يتمكن جسمك من بناء ما يكفي من البروجسترون، يمكن أن تساعد أجهزة متابعة التبويض -التي يمكن شراؤها دون وصفة طبية واستخدامها في المنزل- في حالة انخفاض مستويات البروجسترون

لابد من استشارة الطبيب

كما يمكنكِ الخضوع لفحص الدم لتقييم مستويات البروجسترون لديكِ عدة أنواع من العلاجات يمكن أن تساعد في السيطرة على أعراض انخفاض هرمون البروجسترون، إذا كنتِ تحاولين الحمل

العلاج بالهرمونات (مكملات البروجسترون) يمكن أن يساعد في زيادة الهرمون، وزيادة سمك بطانة الرحم، قد يُحسّن ذلك فرصك في الحمل

إذا كنتِ تعانين من أعراض انقطاع الطمث الشديدة، فمن المرجح أن يكون العلاج الهرموني لديكِ مزيجًا من البروجسترون والأستروجين

يمكن إعطاء البروجسترون في الأشكال التالية: حقن البروجسترون، تحاميل البروجسترون المهبلية، أقراص البروجسترون الفموية

العلاجات الطبيعية لتعزيز مستويات البروجسترون

مزيد من الأطعمة..والفيتامينات

تناول مزيد من الأطعمة بالزنك، مثل المحار، زيادة تناولك للفيتامينات "ب و "ج"، مما يساعد في الحفاظ على مستويات البروجسترون

تجنب الإجهاد والتوتر؛ لأن جسمك يطلق الكورتيزول بدلًا من البروجسترون عندما تكونين مرهقة للغاية، مما يقلل من مستويات البروجسترون

يحمل علاج أعراض نقص هرمون البروجسترون بعض المخاطر، مثل سرطان الثدي والأورام الليفية الرحمية

العلاج الطبيعي لتعزيز هرمون البروجسترون

من المهم مناقشتها مع طبيبك وتجنب أخذها دون وصفة طبية، في حالة الإجهاض المتكرر

يمكنكِ تناوله قبل الحمل والاستمرار في تناوله خلال المراحل المبكرة منه للمساعدة في الحفاظ على الحمل وتجنب الإجهاض