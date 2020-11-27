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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:43 مساءً - كل حمل يحمل مخاطرة، لكن الرعاية والدعم قبل الولادة يمكن أن تساعدك في تقليل المخاطر، يمكن لعوامل مثل العمر والحالة الصحية العامة أن تزيد من فرص تعرضك لمضاعفات أثناء الحمل ،أى المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل ،التقت الخليج 365 نت بالدكتور أحمد الجزار استشاري النساء، ليحدثنا عن المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل.
المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل
التشوهات التناسلية ،يمكن أن تؤدي المشاكل الهيكلية في الرحم أو عنق الرحم إلى زيادة خطر حدوث صعوبات مثل الإجهاض، وضع الجنين بشكل غير طبيعي، وصعوبة المخاض ،تزيد هذه المشاكل أيضاً من خطر الولادة القيصرية.
النساء تحت سن 20
- وللنساء تحت سن 20 خطر أعلى بكثير من مضاعفات طبية خطيرة تتعلق بالحمل من هؤلاء أكثر من 20. الأمهات المراهقات أكثر عرضة.
- الولادة قبل الأوان
- إنجاب طفل بوزن منخفض عند الولادة.
- ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل.
- تطور تسمم الحمل.
- تتضمن بعض عوامل الخطر المرتبطة بالعمر الصغير ما يلي:
- الحوض المتخلف. لا تزال أجساد الشابات تنمو وتتغير. يمكن أن يؤدي الحوض المتخلف إلى صعوبات أثناء الولادة.
- نقص التغذية. من المرجح أن يكون لدى الشابات عادات غذائية سيئة. يمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى إجهاد إضافي على الجسم يسبب المزيد من المضاعفات لكل من الأم والطفل.
- ارتفاع ضغط الدم. تطوير ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي في الحمل للولادة المبكرة. هذا يمكن أن يؤدي إلى أطفال مبتسرين أو ناقصي الوزن يحتاجون إلى رعاية متخصصة للبقاء على قيد الحياة.
النساء فوق سن 35
مع تقدمك في العمر، تبدأ فرصك في الحمل في الانخفاض. والمرأة المسنة التي تصبح حاملاً أيضاً أقل عرضة لحمل خالية من المشاكل ،تتضمن المشكلات الشائعة ما يلي:
- الظروف الأساسية
- من المرجح أن تعاني النساء الأكبر سناً من حالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن أن تعقد الحمل، عندما لا يتم التحكم بهذه الشروط جيداً، فإنها يمكن أن تسهم في الإجهاض، ضعف نمو الجنين.
- مشاكل الكروموسومات
- النساء فوق سن 35 أكثر عرضة لخطر إنجاب طفل مصاب بتشوهات خلقية بسبب مشاكل صبغية.
- متلازمة داون هي الأكثر شيوعاً المرتبط بالكروموسومات. يسبب درجات متفاوتة من الإعاقة الذهنية والتشوهات الجسدية. يمكن أن تساعد فحوصات ما قبل الولادة في تحديد احتمالية حدوث مضاعفات الكروموسومات.
يزداد خطر الإجهاض لدى النساء فوق سن 35 عاماً
في حين أن سبب ذلك غير واضح، إلا أنه يُعتقد أنه يرجع إلى زيادة خطر الإصابة بحالات طبية موجودة مسبقاً بالإضافة إلى انخفاض جودة بويضات المرأة مع تقدم العمر.
- عمر الأب يمكن أن يكون له تأثير على الإجهاض - إذا كان الأب أكبر من 40 عاماً والأم فوق 35. فإن خطر الإجهاض يكون أكبر بكثير مما لو كانت المرأة فقط فوق 35.
- مضاعفات أخرى
- النساء فوق سن 35 أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شائعة مرتبطة بالحمل بغض النظر عن العمر، بما في ذلك:
- زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو سكري الحمل أثناء الحمل.
- زيادة احتمال حدوث حمل متعدد (توأمان أو ثلاثة توائم) احتمالية أكبر لانخفاض الوزن عند الولادة
- بحاجة إلى ولادة قيصرية.
- وزن
- يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو نقصه إلى مضاعفات أثناء الحمل.
- بدانة
- النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة أكثر عرضة لخطر أعلى من النساء ذوات الوزن الطبيعي.
- السنسنة المشقوقة.
- مشاكل قلبية.
- استسقاء الرأس.
- شق الحلق والشفة.
- النساء البدينات أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل أثناء الحمل أو ارتفاع ضغط الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى طفل أصغر من المتوقع وكذلك يزيد من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.
- نقص الوزن
- النساء اللواتي يقل وزنهن عن 100 رطل أكثر عرضة للولادة المبكرة أو ولادة طفل يعاني من نقص الوزن.
- داء السكري
- الناس مع نوع 1 ونوع 2 من مرض السكري قد يواجهن مضاعفات أثناء الحمل. يمكن أن يؤدي ضعف السيطرة على مرض السكري إلى زيادة فرص حدوث تشوهات خلقية لدى الطفل ويمكن أن يسبب مشاكل صحية للأم.
- إذا لم تعاني من مرض السكري قبل الحمل، فقد يتم تشخيصك بأعراض السكري أثناء الحمل. وهذا ما يسمى سكري الحمل.
- إذا تم تشخيص إصابتك بسكري الحمل، فيجب عليك التحدث مع طبيبك حول التوصيات المحددة للتحكم في نسبة السكر في الدم. يوصَى بتغيير النظام الغذائي. يُنصَح أيضاً بمراقبة مستويات السكر في الدم.
- قد نضطر إلى تناول الأنسولين للتحكم في مستويات السكر في الدم. النساء المصابات بسكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بعد انتهاء الحمل. يوصَى بإجراء اختبار لمرض السكري بمجرد انتهاء الحمل.
الأمراض المنقولة جنسياً
- يجب أن يتم فحصك بحثاً عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أثناء زيارتك الأولى قبل الولادة. من المرجح جداً أن تنقل النساء المصابات بعدوى منقولة جنسياً إلى أطفالهن. اعتماداً على العدوى، يكون الطفل المولود لامرأة مصابة بعدوى منقولة جنسياً أكثر عرضة للإصابة بما يلي:
- انخفاض الوزن عند الولادة.
- التهاب الملتحمة.
- التهاب رئوي.
- الإنتان الوليدي (عدوى في مجرى دم الطفل).
- ضرر عصبي.
- العمى.
- الصمم.
- التهاب الكبد الحاد.
- التهاب السحايا.
- مرض الكبد المزمن.
- التليف الكبدي.
- تشمل الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي يتم فحصها عادة أثناء زيارات ما قبل الولادة ما يلي:
- السيلان.
- الكلاميديا.
- مرض الزهري.
- التهاب الكبد ب.
- التهاب الكبد ج.
- فيروس العوز المناعي البشري.
- لا يوجد خطر انتقال هذه العدوى من الأم إلى الطفل فحسب، بل يمكن أيضاً أن تسبب مضاعفات خطيرة أثناء الحمل. على سبيل المثال، يمكن لعدوى السيلان غير المعالجة أن تزيد من خطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.
- يمكن للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية نقل الفيروس إلى أطفالهن أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية. من أجل منع هذا، يجب على الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية تناول الأدوية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية.
- قد يتلقى الأطفال المولودون لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية مثل هذه الأدوية لعدة أسابيع بعد الولادة.
- يجب على الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية مع شريك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية التحدث إلى طبيبهن حول تناول الوقاية قبل التعرض (PREP) لتقليل فرص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
- الحالات الطبية الموجودة مسبقاً
- يمكن لبعض الحالات الطبية الموجودة مسبقاً أن تجعلك أكثر عرضة للمضاعفات أثناء الحمل. بعض الأمثلة تشمل:
- ضغط دم مرتفع
- تتعرض النساء الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم المزمن لخطر متزايد للإصابة بطفل منخفض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة وتلف الكلى وتسمم الحمل أثناء الحمل.
- متلازمة تكيس المبايض
- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) هي اضطراب هرموني يمكن أن يتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية وعدم عمل المبايض بشكل صحيح. النساء الحوامل المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن مخاطر أكبر للإجهاض والولادة المبكرة وسكري الحمل وتسمم الحمل.
- مرض يصيب جهاز المناعة
- أمثلة من أمراض المناعة الذاتية وتشمل شروطاً مثل التصلب المتعدد (MS) والذئبة.
- قد تتعرض النساء المصابات بأمراض المناعة الذاتية لخطر الولادة المبكرة أو ولادة جنين ميت. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأدوية المستخدمة في علاج أمراض المناعة الذاتية قد تضر بالجنين النامي.
- مرض كلوي
- النساء المصابات بأمراض الكلى أكثر عرضة للإجهاض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعملن مع طبيبهن طوال فترة الحمل لمراقبة الغذاء وأدويتهم.
- مرض الغدة الدرقية
- يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية الذي لا يمكن السيطرة عليه إلى فشل القلب أو ضعف زيادة الوزن لدى الجنين بالإضافة إلى التشوهات.
- الربو
- الربو يمكن أن يؤدي الربو الذي لا يمكن السيطرة عليه إلى زيادة خطر ضعف وزن الجنين والولادة المبكرة.
- الأورام الليفية الرحمية
- في حين أن الأورام الليفية الرحمية يمكن أن تكون شائعة نسبياً، إلا أنها يمكن أن تسبب الإجهاض والولادة المبكرة في حالات نادرة. قد تكون الولادة القيصرية مطلوبة عندما يسد الورم الليفي قناة الولادة.
- الحمل المتعدد
- إذا كان لديك خمس حالات حمل سابقة أو أكثر، فأنت أكثر عرضة للولادة السريعة بشكل غير طبيعي ومرافقة فقدان الدم المفرط أثناء المخاض في المستقبل.
- الحمل متعدد المواليد
- تظهر المضاعفات في حالات الحمل متعدد المواليد؛ لأن أكثر من طفل ينمو في الرحم. نظراً لمحدودية المساحة والضغط الإضافي الذي تسببه الأجنة المتعددة للمرأة، فمن المرجح أن يصل هؤلاء الأطفال قبل الأوان.
- تعد العديد من مضاعفات الحمل، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، أكثر شيوعاً في حالات الحمل المتعدد.
- المضاعفات السابقة للحمل
- إذا كنت قد عانيت من مضاعفات في حمل سابق، فقد تكونين أكثر عرضة للإصابة بنفس المضاعفات في حالات الحمل اللاحقة. تتضمن الأمثلة أشياء مثل الولادة المبكرة أو ولادة جنين ميت أو حدوث سابق لمشاكل وراثية أو صبغية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.