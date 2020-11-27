من أولى الخطوات لتخفيف الوزن وازالة الكرش، اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفيتامينات، المعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كي لا يتأثر سلباً عند تخسيس الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والتي تعرف بالعامية بالكرش.

تجدر الإشارة إلى أنه عند اتباع حمية غذائية يخسر الجسم من جميع أجزائه وليس الكرش فقط أو منطقة محددة أخرى من الجسم

لمن ترغب بتخفيف الوزن والكرش، هذا برنامج غذائي، يتضمن أطعمة صحية تزود الجسم بـ 1500 سعرة حرارية، وهذا قد لا يناسب الكثير من النساء، لذا يفضل، بل لا بد من استشارة الطبيب، أو خبير تغذية قبل اتباع أي برنامج غذائي لتخفيف الوزن والكرش.

برنامج غذائي لتخفيف الوزن والكرش

وجبة الفطور



• بيضتان.

• شريحتان من خبز القمح الكامل.

• زبدة الفول السوداني.

وجبة الغذاء



• شريحتان من خبز القمح الكامل.

• علبة من التونة المحفوظة بالماء وليس بالزيت.

• شريحة من جبنة الموتزاريلا القليلة الدسم.

• ملعقةٌ كبيرة من المايونيز المعد بزيت الزيتون.

• كوب من الحليب المنزع الدسم.

• 6 حبات من الجزر الصغير الحجم.

• صنوع من زيت الزيتون. كوبٌ من الحليب منزوع الدسم.

• 6 حباتٍ من الجزر ذي الحجم الصغير Baby Carrots .

• ملعقةٌ كبيرة من الصلصة الخاصة بالسلطات الخفيفة.

وجبة العشاء



• 100غرام من الدجاج المشوي.

• كوب من البطاطس الحلوة.

• كوب من الفاصولياء الخضراء.

• ½ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

• ثمرة متوسطة الحجم من التفاح.

• قطعة من الجبن.

خلال اتباع هذا البرنامج الغذائي لتخفيف الوزن والكرش يمكن تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية الثلاثة...

وجبة خفيفة

• ½ كوب من الأناناس الطازج.

• ½ كوب من جبن القريش.



نصائح لتخفيف الوزن والكرش

• أثناء اتباع أي برنامج غذائي لتخفيف الوزن والكرش يجب احتساب السعرات الحرارية مع مراعاة أن كل جسم يختلف عن الآخر في احتياج العدد المناسب منها، وذلك اعتماداً على الجنس، السن، النشاط البدني...

• التنويع في أصناف الأطعمة المتناولة التي تزود الجسم بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، بين الخضار، الفواكه، الحبوب، الحليب ومنتجاته، البروتينات والدهون الصحية...

• تجنب استهلاك السكر والمشروبات المحلاة، لأنها تؤثر سلباً على عملية الأيض، فتناول كميات كبيرة من السكر المضاف سيؤدي إلى تراكمه في الكبد ويتحول إلى دهون فيه وفي الكرش، ما يتسبب باضطرابات أيضية. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك لا ينطبق على الفواكه، إذ إنها تعتبر صحية وتزود الجسم بالألياف التي تخفف من الأثر الضار للفركتوز.

• تناول المزيد البروتين، إذ يعتبر من أهم العناصر الغذائية في إنقاص الوزن، فقد بينت الدراسات أنه يقلل من الرغبة في تناول الطعام بنسبة 60% بكمية تصل إلى 441 سعرة حرارية، هذا إضافة إلى أنه فعال في مكافحة دهون الكرش. من مصادر البروتين، البيض، السمك، الأطعمة البحرية، البقوليات، المكسرات، اللحوم ومنتجات الحليب.

• الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف، بما فيها ألياف الفيسكوز التي تعرف بـ Viscous Fiber التي يصعب هضمها، هذا إضافة إلى الألياف القابلة للذوبان بالماء، فتشكل هلاماً سميكاً في الأمعاء، ما يساهم بدوره في إبطاء حركة الطعام خلال الجهاز الهضمي، فيمنح شعوراً بالامتلاء لمدة طويلة ويكبح الشهية.

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• تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، كالأفوكادو، المكسرات، الزيتون، فول الصويا، الحبوب. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذه الدهون تعتبر دهوناً صحية، إلا أنها تزود الجسم بـ 9 سعرات حرارية لكل غرام منها، لذا يوصى استهلاكها بكميات معتدلة.

• خفض الإجهاد والتوتر اللذين يحفزان ما يعرف بالجوع الانتقائي Food Craving وإلى إفراز هرمون الكورتيزول Cortisol، ما يتسبب بتخزين دهون الكرش وبالرغبة في تناول الأطعمة المرتفعة بالسعرات الحرارية، مثل البيتزا، المثلجات...

• ممارسة التمارين الرياضية، حيث يوصى بممارسة أنواع من الرياضة تساهم في التخلص من دهون الكرش، مثل تمارين القوة، إضافة إلى المشي، تمارين القرفصاء وغيرها....



