شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجارب المرحلة الثالثة من لقاح Covaxin على 15 ألف متطوع بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ تجارب المرحلة الثالثة من لقاح COVID-19 Covaxin في معهد عموم الهند للعلوم الطبية AIIMS ، حيث سيتم إعطاء اللقاح لحوالي 15000 متطوع كجزء من التجارب السريرية.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite "، من المحتمل أن يتم طرح لقاح لـ كورونا في السوق قريبًا على الرغم من أنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتمكن عامة الناس من الوصول إليه.

ووفقا لمعهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS)، سيحصل حوالي 15000 متطوع في AIIMS على اللقطة كجزء من التجارب السريرية.



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انطلاق أكبر تجربة لقاح COVID في الهند

وأعلنت شركة Bharat Biotech عن بدء تجارب المرحلة الثالثة من Covaxin في 16 نوفمبر وستشمل تجارب المرحلة الثالثة الكاملة على 26000 متطوع في جميع أنحاء الهند ، وتجرى بالشراكة مع ICMR، وهى أكبر تجربة سريرية تم إجراؤها للقاح COVID-19 في الهند، كما انها أول دراسة فعالية للمرحلة الثالثة في الهند للقاح COVID-19، وأكبر تجربة فعالية للمرحلة الثالثة أجريت في الهند.

سيحصل المتطوعون التجريبيون على حقنتين في العضل بفاصل 28 يومًا تقريبًا، وسيتم تعيين المشاركين بشكل عشوائي لتلقي لقاح Covaxin أو الدواء الوهمي، وتعد التجربة مزدوجة التعمية ، بحيث لن يكون المحققون والمشاركون والشركة على دراية بمن تم تعيينه لأي مجموعة.

كانت نتائج المرحلتين الأولى والثانية واعدة

تم تقييم Covaxin في 1000 شخص في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية ، مع بيانات واعدة تتعلق بالسلامة والمناعة، فقد تم تطوير Covaxin ، لقاح COVID-19 الأصلي في الهند بواسطة شركة Bharat Biotech بالتعاون مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) - المعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV).

يجب مراقبة جميع المشاركين باستمرار

تم تطوير هذا اللقاح الأصلي المعطل وتصنيعه في مرفق الاحتواء الحيوي BSL-3 التابع لشركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية (مستوى السلامة الحيوية 3). Covaxin هو لقاح عالي النقاء ومعطل ، تم تصنيعه في منصة تصنيع خلايا فيروس مع سجل سلامة ممتاز لأكثر من 300 مليون جرعة تم توفيرها، يتم إجراء هذه الدراسة متعددة المراكز من المرحلة الثالثة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الهند، وسيتم مراقبة المتطوعين المشاركين الذين خضعوا للتطعيم في تجارب المرحلة الثالثة ، لاكتشاف حدوث مرض COVID-19.

يستخدم لقاح Covaxin سلالة معطلة من فيروس كورونا ، الفيروس الذي يسبب COVID-19، هذه السلالة المعطلة لا تتكاثر داخل الخلايا البشرية، وبدلا من ذلك ، فإنه يعزز جهاز المناعة ويحفز استجابة الجسم المضاد للفيروس، وهذه هي نفس التقنية المستخدمة في العديد من اللقاحات الأخرى مثل لقاحات الأنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال والسعال الديكي وداء الكلب والتهاب الدماغ الياباني.

تم عزل السلالة المعطلة بواسطة المعهد الوطني لعلم الفيروسات، بعد ذلك ، نقلته معهد العلوم الطبية الهند إلى شركة Biotech Bharat في 9 مايو، وبعد تلقي السلالة المعزولة ، طورت Bharat Biotech المجموعة الأولى من اللقاحات وأجرت تجارب على الحيوانات قبل السريرية في غضون 50 يومًا.