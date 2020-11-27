شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للناجين من كورونا.. دراسة تؤكد: يمكن للرئة التالفة إصلاح نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصيب فيروس كورونا، في المقام الأول رئتي الأفراد المصابين ويتلف الحويصلات الهوائية (الأكياس الهوائية الصغيرة) والأنسجة المحيطة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تدفق السائل الذي يكون في الغالب ملتهب الخلايا والبروتين ، مما يسبب الالتهاب الرئوي.

مع توقف نقل الأكسجين ، يبدأ الأفراد المصابون في الشعور بأعراض مثل السعال وضيق التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة ، يمكن أن يتحول الالتهاب الرئوي COVID-19 إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، وهو نوع تدريجي من فشل الجهاز التنفسي، وقد يحتاج الأشخاص المصابون بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة إلى تهوية ميكانيكية لمساعدتهم على التنفس.



تعافى رئة الناجين ن فيروس كورونا

ولكن الآن، ووفقا لدراسة من جامعة Radboud في هولندا، نشرها موقع "Thehealthsite"، كان هناك نقاش يدور بين الأطباء حول ما إذا كانت رئة مريض كوفيد -19 الحاد يمكن أن تستعيد قوتها بالكامل بعد الشفاء من المرض.

جلبت الدراسة أملاً إيجابياً لأولئك الذين نجوا من فيروس Covid-19 الحاد، حيث وجد الباحثون أن أنسجة الرئة للمرضى الذين عانوا بشدة من Covid-19 تظهر تعافيًا جيدًا خلال 3 أشهر في معظم الحالات، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Clinical Infectious Diseases.

تميل الرئتين التالفة إلى الالتئام بمرور الوقت

شملت الدراسة 124 مريضا تعافوا من عدوى Covid-19 الحادة، وتم تقسيمهم إلى 3 فئات للدراسة: المجموعة الأولى تضمنت المرضى الذين تم قبولهم في وحدة العناية المركزة ، والمجموعة الثانية تضم المرضى الذين تم قبولهم في جناح التمريض في المستشفى والمجموعة الثالثة تتكون من المرضى الذين يمكنهم البقاء في المنزل.

بعد 3 أشهر ، تم فحص المرضى باستخدام الأشعة المقطعية واختبار وظائف الرئة وأكثر من ذلك، ووجدوا أنسجة الرئة للمرضى تتعافى بشكل جيد، وكان الضرر المتبقي في أنسجة الرئة محدودًا بشكل عام وكان يظهر غالبًا في المرضى الذين عولجوا في وحدة العناية المركزة ، كما كتب الباحث في ورقة دراستهم.

ووجدوا أن أنماط التعافي من فيروس Covid-19 تشبه الالتهاب الرئوي الحاد أو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، ونقل عن مؤلف الدراسة قوله: "من المشجع أن نرى أن الرئة بعد عدوى كوفيد -19 تظهر هذا المستوى من التعافي".

الخبر السار هو أن فريق البحث بالكاد وجد أي حالات شاذة في رئتي هؤلاء المرضى، وكانت الشكاوى الأكثر شيوعًا بين المرضى بعد 3 أشهر هي التعب وضيق التنفس وآلام الصدر.

يتعافى المرضى بشكل أسرع إذا خضعوا لإعادة التأهيل

في وقت سابق من سبتمبر ، أفاد بحث تم تقديمه في المؤتمر الدولي للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي 2020 أن مرضى COVID-19 يمكن أن يعانون من تلف طويل الأمد في الرئة والقلب ، ولكن بالنسبة للكثيرين ، تميل هذه الحالة إلى التحسن بمرور الوقت.

بالنسبة للدراسة ، أجرى الباحثون زيارات متابعة للمرضى الذين تعافوا من عدوى COVID-19 المتوسطة إلى الشديدة والتي يحتاجون إلى علاج في المستشفى، وأظهرت فحوصات التصوير المقطعي المحوسب التي أجريت بعد 6 أسابيع من الخروج تلفًا في الرئة في حوالي 88٪ من هؤلاء المرضى ولكن في الأسبوع 12 ، انخفض تلف الرئة إلى 56٪، وأشار الباحث إلى أن هذا التحسن يشير إلى أن الرئتين لديها آلية لإصلاح نفسها.