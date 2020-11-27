شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق مختلفة لقياس درجة حرارة جسمك لإكتشاف الإصابة بالحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قياس درجة حرارة الجسم من الأمور الهامه لتحديد مدى الإصابه بالحمى من عدمه في ظل انتشار وباء فيروس كورونا ونزلات البرد والانفلونزا في هذ التوقيت من العام، على الرغم من أنك ربما تقيس درجة حرارتك فقط عندما لا تكون على ما يرام ، فقد يكون من المفيد أيضًا أن تأخذها على أساس منتظم سيجعلك ذلك على دراية بدرجة حرارة جسمك الطبيعية وسيصبح أكثر قدرة على تحديد ما إذا كنت مصابًا بالحمى ، والتي عادة ما تكون علامة تحذير على وجود عدوى أو مرض.

ووفقا لتقرير لموقع insider تتغير درجة حرارة جسمك على مدار اليوم عادة ما يكون أقل في الصباح وأعلى مستوى في أواخر بعد الظهر والمساء من أجل الاتساق ، يجب أن تقيس درجة حرارتك في نفس الوقت كل يوم انتظر لمدة 30 دقيقة لقياس درجة حرارتك بعد الأكل أو الشرب أو ممارسة الرياضة.

عند قياس درجة حرارتك ، من المهم دائمًا استخدام مقياس حرارة رقمي بدلاً من مقياس حرارة زجاجي واحد بسبب احتمال التعرض للزئبق السام في حالة كسر الزجاج ، وهناك العديد من الطرق المختلفة لقياس درجة حرارتك وهى:

عن طريق الفم

تستخدم موازين الحرارة الرقمية الفموية مستشعرات حرارة إلكترونية لقياس درجة حرارة جسمك، يعتبر قياس درجة حرارتك عن طريق الفم الطريقة الأكثر فعالية للبالغين ، يمكن أيضًا استخدام موازين الحرارة عن طريق الفم للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 4 سنوات والذين يمكنهم إبقاء فمهم مغلقًا أثناء قياس درجة حرارتهم ، بحيث تكون القراءة دقيقة.

لقياس درجة حرارتك عن طريق الفم ، قم بما يلي:

قم بتشغيل الترمومتر وضع طرفه تحت لسانك باتجاه مؤخرة فمك.

أغلق شفتيك حول الترمومتر.

ثبت الترمومتر في مكانه باستخدام شفتيك وأصابعك لا تعضه.

بعد دقيقة واحدة، أو عندما يصدر الترمومتر صوتًا، أخرجه من فمك واقرأ درجة الحرارة.

عن طريق الاذن

ترمومترات الأذن ، والمعروفة أيضًا باسم موازين الحرارة ، تقيس موجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء من طبلة الأذن يمكن استخدامها للرضع أكبر من 6 أشهر والأطفال والبالغين لا يُنصح بها للأطفال الصغار لأن قنوات أذنهم صغيرة جدًا بحيث لا يمكن قراءة دقيقة.

اتبع هذه الخطوات لقياس درجة حرارة أذنك:

تأكد من خلو قناة الأذن من شمع الأذن ، مما قد يتداخل مع قراءة درجة الحرارة.

اسحب الأذن برفق لأعلى وللخلف للمساعدة في تقويم قناة الأذن.

قم بتشغيل الترمومتر وأدخل المسبار حتى يتم إغلاق قناة الأذن ، أو ليس أبعد مما تشير إليه التعليمات.

ثبته في مكانه حتى يصدر صوتًا.

قم بإزالته واقرأ درجة الحرارة.

عن طريق الجبين

تقيس موازين الحرارة هذه ، التي تسمى أيضًا موازين الحرارة الشريانية الزمنية ، موجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء القادمة من الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد عبر جبهتك يمكن استخدامها للرضع الأكبر من 3 أشهر والأطفال والبالغين.

ومع ذلك ، يمكن أن تتأثر قراءة درجة الحرارة بأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة الخارجية الباردة.

لاستخدام ميزان حرارة الجبهة قم بما يلي:

شغل الترمومتر.

اعتمادًا على تعليمات مقياس الحرارة ، إما أن توجه المستشعر إلى نقطة واحدة على الجبهة ، أو امسحه برفق من منتصف الجبهة إلى أعلى الأذن.

اقرأ درجة الحرارة على مقياس الحرارة.

عن طريق المستقيم

يوصى الأطباء باستخدام موازين الحرارة الشرجية للأطفال دون سن 3 سنوات من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لأنها تأخذ القراءات الأكثر دقة.

لاستخدام مقياس حرارة مستقيمي لطفلك قم بما يلي:

ضع القليل من الفازلين أو مادة تشحيم أخرى على طرف الترمومتر.

ضع رضيعك على ظهره مستخدمًا يدك لثني رجليه تجاه صدره ، أو ضع بطن الرضيع على طول حضنك ، مع إبقاء يدك أسفل ظهره.

أدخل مقياس الحرارة برفق حتى بوصة واحدة في مستقيم طفلك توقف إذا شعرت بمقاومة.

اترك الترمومتر في مكانه حتى يصدر صوتًا قم بإزالته واقرأ درجة الحرارة.

عن طريق الابط

درجة الحرارة هذه أقل دقة من درجة حرارة الفم أو المستقيم يمكن استخدامه للأطفال والكبار باستخدام مقياس حرارة رقمي.

لقياس درجة حرارة الإبط ، قم بما يلي:

قم بتشغيل الترمومتر وضع طرفه في إبطك ، وتأكد من عدم ملامسته لأي ملابس.

امسكها بإحكام في مكانها بالنسبة للأطفال ، عانق طفلك وحافظ على جانبه الذي يحمل الترمومتر على صدرك.

عندما يصدر مقياس الحرارة صوتًا، أزله واقرأ درجة الحرارة.