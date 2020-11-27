الإصابة بكورونا قد تسبب فقدان الأسنان!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 10:32 صباحًا

ذكرت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” ان الإصابة بفيروس كورونا تؤدي إلى المضاعفات المتعلقة بمرض اللثة وحتى إلى سقوط الأسنان.

لكن الصحيفة قالت إن هذا الأمر يطال أساسا الذين كانوا يعانون من مشاكل متعلقة بالأسنان قبل أن أصابهم “كوفيد – 19″.

واستندت الصحيفة في استنتاجاتها إلى شهادات من تعافوا من كورونا وآراء الخبراء.

وقالت إن سقوط الأسنان بعد الإصابة بكورونا قد ينتج عن تأثير فيروس كورونا على الدورة الدموية، الأمر الذي قد يسبب كذلك سقوط الشعر وتورم الأطراف السفلية.

ونقلت الصحيفة عن طبيب الأسنان د. ديفيد أوكانو من جامعة يوتا قوله: ” لا تسقط الأسنان من تلقاء نفسها ولا تخرج عن اللثة إلا نادرا”.

مع ذلك فإن الكثيرين من المرضى الذين قد تعافوا من كورونا يصفون سقوط الأسنان بعد الإصابة بكورونا بأنه عملية سريعة وغير مؤلمة.

وأكد طبيب الأسنان أن مشاكل الأسنان قد تتفاقم بعد الإصابة بكورونا وخاصة في حال كان المرضى يعانون خلال فترة طويلة من التهابات حادة وآثارها.