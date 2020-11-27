روسيا توافق على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق صندوق الثروة السيادية الروسي وشركة هندية على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19 في الهند.

وذلك وفقا لبيان على حساب "سبوتنيك V" على "تويتر"، الجمعة.

وجاء في البيان أن شركة هندية، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يدعم اللقاح ويسوّقه عالميا يعتزمان البدء في إنتاج "سبوتنيك V" بالهند في بداية 2021.

وذكر البيان أن تجارب المرحلتين الثانية والثالثة جارية بالهند.

وكانت مختبرات دكتور ريدي المصنعة للأدوية قد توقعت الانتهاء من تجارب المرحلة الأخيرة مبكرا ربما في مارس/آذار 2021.