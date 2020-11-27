سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.. ثبات عطلة نهاية الأسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، في معظم شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

وتشهد سوق النقد المصرية حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالٍ للدولار، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365”، على أسعار الدولار في 29 بنكا.

وعادة تشهد سوق الصرف في مصر ثباتا خلال عطلة نهاية الأسبوع الرسمية للبنوك "الجمعة والسبت".

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، في البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 15.61 جنيه للشراء ونحو 15.71 جنيه للبيع.

فيما ارتفع اليورو، والجنيه الاسترليني، وتراجع الدينار الكويتي، واستقر الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري، على موقع البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق، عند نحو 15.606 جنيه للشراء، و نحو 15.706 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي، حسب موقع البنك المركزي المصري، وسط عطلة رسمية للبنوك المصرية، يومي الجمعة والسبت.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه أعلى سعر عند نحو 15.61 جنيه للشراء ونحو 15.71 جنيه للبيع في 21 بنكا، منها بنك اتش اس بي سي، وعودة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، والمصري الخليجي، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني.

فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري( أكبر بنك حكومي)، عند نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

ويشهد السوق المصري، استقرار في سوق العملات بعد نجاح الحكومة في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي، بدأتها عام 2016، وتمكنت بها من تحسين مؤشرات الاقتصادات بشهادة مؤسسات دولية.

ومنذ مطلع عام 2020، ورغم جائحة كورونا تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 20%، في ظل وفرة في المعروض النقدي من العملات الأجنبية، ونجاح سياسات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، علي موقع البنك المركزي، ارتفاعا طفيفا إلي نحو 18.566 جنيه للشراء، ونحو 18.686 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.548 جنيه للشراء، ونحو 18.673 جنيه للبيع، أمس.

فيما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 20.841 جنيه للشراء، ونحو 20.973 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.825 جنيه للشراء، ونحو 20.952 جنيه للبيع أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.161 جنيه للشراء، ونحو 4.188 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.24 جنيه للبيع، و 4.27 جنيه للشراء.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.0157 جنيه للشراء، ونحو 51.4131 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.043 جنيه للشراء، و 51.440 جنيه للبيع أمس.

ثاني أكبر معدل نمو عالمي

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو 3.6%، مؤكدا أنه يفوق التوقعات بفضل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.