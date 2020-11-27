شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لا تتجاهلها لكوب الحليب اليومى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحليب هو مصدر مهم جدًا للمغذيات للأطفال والبالغين حليب الثدي هو أحد المصادر الرئيسية والوحيد لتغذية الرضع لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الولادة وهو أحد اهم الطرق لحمايه الطفل من الامراض ودعم جهازه المناعى.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news حليب الأم هو أفضل غذاء يُعطى للطفل وهو غذاء كامل يحتاجه الطفل للنمو الأولي خلال الأشهر الأولى من حياته، وبعد تقدم عمر الطفل يحتاج أيضا الى تناول الحليب بشكل مستمر والذى يساعد الطفل في النمو والتطور والصحة العامة.

كوب واحد من الحليب كامل الدسم يقدمالسعرات الحرارية: 149، الماء: 88٪، البروتين: 7.7 جرام، الكربوهيدرات: 11.7 جرام، السكر: 12.3 جرام، الدهون: 8 جرام

فوائد كوب الحليب اليومى

بروتينات الحليب: تسمى بروتينات الحليب غير القابلة للذوبان الكازين ، بينما تُعرف البروتينات القابلة للذوبان باسم بروتينات مصل اللبن، تعتبر كلا المجموعتين من بروتينات الحليب ذات جودة ممتازة ، مع نسبة عالية من الأحماض الأمينية الأساسية وسهولة الهضم، يشكل الكازين 80٪ من البروتينات في الحليب، له قدرة مهمة على زيادة امتصاص المعادن ، مثل الكالسيوم والفوسفور.

20٪ من محتوى البروتين في الحليب هو بروتين مصل اللبن. إنه غني بالأحماض الأمينية متفرعة السلسلة (BCAAs) - مثل ليسين ، إيزولوسين ، وفالين، وبروتين مصل اللبن مفيد للعضلات لذا فهو يستخدم كمكمل غذائي.

دهن الحليب : يحتوي حليب البقر على 4٪ دهون تقريبًا دهن الحليب هو دهون طبيعية معقدة تحتوي على حوالي 400 نوع مختلف من الأحماض الدهنية منها 70٪ دهون مشبعة الدهون المتعددة غير المشبعة بكميات قليلة ، حوالي 2.3٪ من محتوى الدهون. تشكل الدهون الأحادية غير المشبعة الباقي - حوالي 28٪ من إجمالي محتوى الدهون، بالإضافة إلى ذلك ، توجد الدهون المتحولة بشكل طبيعي في منتجات الألبان، على عكس الدهون المتحولة في الأطعمة المصنعة ، تعتبر الدهون المتحولة من منتجات الألبان والتي تسمى أيضًا الدهون المجترة غير المشبعة مفيدة للصحة، يحتوي الحليب على كميات صغيرة من الدهون المتحولة.

الكربوهيدرات: يحتوي الحليب بشكل أساسي على سكر اللاكتوز البسيط ، والذي يشكل حوالي 5٪ من الحليب يقسم الجهاز الهضمي اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز يتم امتصاصها في مجرى الدم ، وعند هذه النقطة يحول الكبد الجالاكتوز إلى جلوكوز.

الفيتامينات والمعادن : يحتوي الحليب على معظم الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على النمو والتطور خلال السنوات الأولى من عمره أهمها فيتامين ب 12.

الكالسيوم: الحليب ليس فقط من أفضل المصادر الغذائية للكالسيوم ، ولكن الكالسيوم الموجود في الحليب يسهل أيضًا امتصاصه

الفوسفور : معدن يلعب دورًا أساسيًا في العديد من العمليات البيولوجية.