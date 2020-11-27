شكرا لقرائتكم ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد "ربع الله" تضرب نساء في بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مشاهد تكاد لا تصدق شغلت العراقيين خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت كالنار في الهشيم مقاطع مصورة تظهر رجالا مسلحين بهراوات وعصي ينهالون ضربا على نساء عاملات في أحد مراكز التدليك في بغداد.

وفي التفاصيل، كال عدد من الناشطين العراقيين والإعلاميين على وسائل التواصل شتى الانتقادات، لتفلت ميليشيات من عناصر "ربع الله" الموالية لإيران، واقتحامهم للمركز متخطين سلطة الدولة والقانون، فيما انتقد آخرون الحكومة التي سمحت بمثل هذا التفلت.

في حين شبه آخرون هذا التصرف بتصرفات الدواعش يوم بسطوا قوانينهم السوداء وبطشهم على مناطق واسعة في العراق.

وأظهرت المشاهد التي أشعلت غضبا على مواقع التواصل بين العراقيين، عناصر ملثمين يحملون هراوات ويضربون نساء، فيما عمد بعضم إلى جر العاملات في أحد مراكز التدليك في العاصمة العراقية إلى الخارج وانهالوا عليهن بالضرب.

وفي حين لم تصدر السلطات الرسمية أي تعليق أو بيان حول الحادث، اتهم ناشطون عراقيون ميليشيات ربع الله التي ظهرت حديثا على الساحة العراقية، قبل أشهر، باقتحام المركز.

وكان اسم تلك المجموعة ظهر بشكل بارز خلال اقتحام مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد، احتجاجاً في حينه على انتقاد القيادي في الحزب هوشيار زيباري الفصائل الموالية لإيران في العراق.

كما اتهمت باقتحام مقر قناة تلفزيونية في أغسطس الماضي، كذلك تردد اسمها في بعض هجمات الكاتيوشا الفاشلة التي حاولت استهداف مواقع تضم جنودا أميركيين في البلاد، أو حتى السفارة الأميركية في العاصمة.