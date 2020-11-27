شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مراحل الإصابة بالالتهاب الرئوى والمضاعفات المحتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب إحدى رئتي الشخص أو كليهما، ويمكن أن يكون السبب وراء ذلك هو البكتيريا والفيروسات وحتى الفطريات، ويمكن أن تهدد هذه العدوى حياة بعض الناس.

لا يؤثر الالتهاب الرئوى فقط على الرئتين، ولكن يمكن أن يكون هناك عوامل خطر خفية أخرى أيضًا، يختلف علاج الالتهاب الرئوي من شخص لآخر حسب المرحلة والمضاعفات المرتبطة به، علاوة على ذلك ، يمكن أن تسبب هذه العدوى التهابًا في الأكياس الهوائية في رئتيك ، والتي تُعرف باسم الحويصلات الهوائية، وفي هذه الحالة الصحية ، قد تمتلئ الحويصلات بالقيح الذي يجعل من الصعب عليك التنفس، ووفقا لتقرير Onlymyhealth نعرض مراحل ومضاعفات الالتهاب الرئوي.





مراحل الاصابة بالالتهاب الرئوي1. المرحلة الأولى احتقان في الرئتين

المرحلة الأولى هي حيث يوجد احتقان في الرئتين، حيث تمتلئ الفراغات الهوائية بالمواد السائلة والبكتيريا أو الفيروسات ، بغض النظر عن الكائن الحي الذي يسبب الالتهاب الرئوي.

2. المرحلة الثانية احمرار الرئة

بعد ذلك ، تسمى المرحلة الثانية الكبد الأحمر ، حيث تبدأ الرئتان في الظهور مثل الكبد.، وتمتلئ المساحات الهوائية بخلايا الدم المختلفة ، وتبدأ خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء بالتدخل ، كما تصبح مناعتنا أكثر ضعفا، بعد ذلك ، تبدأ الخلايا المناعية في الدخول إلى الأجواء وتبدأ في التهام الكائن الحي ، سواء كان بكتيريا أو فيروسًا.

3. المرحلة الثالثة تحول لون الرئة إلى الرمادي

بعد ذلك ، تكون المرحلة حيث تبدأ الرئتان في التحول إلى اللون الرمادي ، وتسمى هذه المرحلة بـ Hepatization الرمادية، وفي هذا هناك المزيد من تدخل الخلايا، ويبدأ المزيد من عملية الشفاء في هذه المرحلة، والبكتيريا تكون أقل بكثير والرئتين تصبح صلبة قليلاً.

4. مرحلة التعافى

ثم أخيرًا مرحلة التعافي ، قد يكون هناك تعافي كامل أو عودة الرئتين إلى طبيعتها تقريبًا، ولكن قد يكون هناك بعض التليف مثل بعض الندوب المتبقية.

ما هي المضاعفات المتعلقة بالالتهاب الرئوي؟

يمكن أن يكون للالتهاب الرئوي الكثير من المضاعفات، فقد تكون مضاعفات الالتهاب الرئوي مهددة للحياة أيضًا، بعض عوامل الخطر الشائعة جدًا المرتبطة بالالتهاب الرئوي هي:

1. انخفاض مستويات الأكسجين

2. (ARDS) متلازمة الضائقة التنفسية الحادة التي يصاب فيها الشخص فجأة بضيق في التنفس وتنخفض مستويات الأكسجين لديه بسرعة كبيرة ويمكنه الهبوط على جهاز التنفس الصناعي

3. قد يكون هناك تكوين للسوائل حول الرئتين بسبب العدوى

4. تكوين صديد حول الرئتين

5. انتشار الالتهابات خارج الرئتين إلى الدم

6. الإنتان

7. صديد في أجزاء أخرى من الجسم

8. في الحالات القصوى، قد يؤثر أيضًا على الدماغ