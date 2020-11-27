شكرا لقرائتكم خبر عن خليك نشيط.. صعود السلالم يحافظ على صحتك النفسية ويجعلك سعيداَ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون معهد كارلسروه للتكنولوجيا والمعهد المركزي للصحة النفسية في ألمانيا أن ممارسة الأنشطة البدنية اليومية يجعلك سعيدًا ومهمًا للحفاظ على الصحة النفسية، وفحص الباحثون مناطق الدماغ التي تلعب دورًا رئيسيًا في هذه العملية، وجاءت النتائج التي توصلوا إليها أنه حتى الأنشطة اليومية، مثل صعود السلالم، تعزز بشكل كبير الرفاهية، لا سيما الأشخاص المعرضين للاضطرابات النفسية.

ووفقا لموقع "نيوز ميديكال" "أوضح مؤلفو الدراسة الأوائل أن "صعود السلالم كل يوم قد يساعدنا على الشعور بالاستيقاظ والامتلاء بالطاقة. وهذا يعزز الرفاهية". هؤلاء هم الدكتور ماركوس رايشرت الذي يجري البحث في CIMH و KIT والدكتور Urs Braun ، رئيس مجموعة أبحاث الأنظمة المعقدة في عيادة الطب النفسي والعلاج النفسي في CIMH.

وقالت البروفيسور هايكه توست ، رئيس مجموعة أبحاث الطب النفسي لعلم الأعصاب في عيادة الطب النفسي والعلاج النفسي: "نتائج البحث ذات صلة خاصة بالوضع الحالي مع قيود كورونا والشتاء المقبل ففي الوقت الحالي ، نشهد قيودًا شديدة على الحياة العامة والاتصالات الاجتماعية، مما قد يؤثر سلبًا على صحتنا النفسية، لذا لتشعر بالتحسن ، قد يساعدك صعود السلالم في كثير من الأحيان ".

الاستخدام المحدد للنشاط البدني في الحياة اليومية

وخلص البروفيسور أندرياس ماير ليندنبرج ، مدير مركز الطب النفسي والمدير الطبي لعيادة الطب النفسي والعلاج النفسي ، إلى أن "النتائج تشير إلى أن النشاط البدني في الحياة اليومية مفيد للرفاهية، لا سيما في الأشخاص المعرضين للاضطرابات النفسية".

في المستقبل ، قد تُستخدم نتائج الدراسة في تطبيق هاتف ذكي يحفز المستخدمين على أن يكونوا نشيطين لتعزيز رفاههم في حالة انخفاض الطاقة ويبقى أن ندرس ما إذا كانت الأنشطة اليومية قد تغير الرفاهية حجم المخ وكيف يمكن أن تساعد هذه النتائج في منع الاضطرابات النفسية وعلاجها ".