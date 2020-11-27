شكرا لقرائتكم قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في رسالة كتبها قبل عدة أشهر، طلب أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا تحنيطه عند وفاته، وفق ما كشفت تقارير صحافية أرجنتينية الخميس.

وتوفي مارادونا (60 عاماً)، الأربعاء، متأثراً بأزمة قلبية، ونُقل جثمانه، الخميس، إلى كاسا روسادا، المقر الرئيسي للحكومة الاتحادية الأرجنتينية وسط اصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين لإلقاء نظرة الوداع على النجم الراحل.

ووفقاً لـ"TYC" فإن مارادونا الذي كان خائفاً من التفكير في الموت، ووقع على رسالة طلب فيها من عائلته أن يتم حفظ جسده وتحنيطه، وذلك قبل أشهر من وفاته.

صورة ضوئية من للخبر من موقع صحيفة "TYC"

كما أضافت الصحيفة الأرجنتينية أن عائلة مارادونا لم توضح مسألة تحنيطه بعد، ومن المقرر أن يتم الكشف عن ذلك خلال الساعات المقبلة، عندما ينقلونه إلى مقبرة غاردين دي بيلا فيستا.

يشار إلى أنه إذا تحققت أمنية مارادونا، فسيكون ضمن 4 شخصيات تم تحنيطهم في تاريخ الأرجنتين، بعد كل من خوسيه دي سان مارتين، السياسي والعسكري السابق الذي ساعد في استقلال الأرجنتين، و خوان دومينغو بيرون، رئيس الأرجنتين السابق، إضافة إلى زوجته إيفا بيرون.