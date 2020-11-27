شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة علاج البدانة قد تقلل من شدة كورونا لدى مرضى السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أجرتها كليفلاند كلينك أنه من بين المرضى الذين يعانون من السمنة والذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 ، ارتبط التاريخ السابق لجراحة علاج البدانة بشكل كبير بانخفاض مخاطر دخول المستشفى ووحدة العناية المركزة، وذلك حسب دراسة نشرت في مجلة " Obesity and Related Diseases".

في الأشهر الماضية ، حدد الباحثون في جميع أنحاء العالم السمنة كعامل خطر لتطوير شكل حاد من كورونا، والذي قد يتطلب دخول المستشفى، والحاجة إلى العناية المركزة واستخدام جهاز التنفس الصناعي.

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أن أكثر من 70٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة من فيروس كورونا.



جراحات السمنة

السمنة هي مرض معقد تسببه عوامل متعددة تضعف جهاز المناعة، وتخلق السمنة حالة التهابية مزمنة تؤدي إلى زيادة إنتاج السيتوكينات، وهي بروتينات صغيرة تشارك في الاستجابة المناعية.

بالإضافة إلى ذلك ، تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى وتكوين الجلطات الدموية، ويمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى نتائج سيئة بعد الإصابة بـ كورونا ، وهو الفيروس المسبب لـ COVID-19.

قد تؤثر السمنة أيضًا على الجهاز التنفسي، ويعاني العديد من المرضى الذين يعانون من السمنة من أمراض رئوية أساسية ، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم ومتلازمة نقص التهوية الناتجة عن السمنة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم نتائج الالتهاب الرئوي COVID-19.

ووفقا للباحثين في كليفلاند كلينك، تقدم الدراسة دليلًا إضافيًا على الصلة المهمة بين السمنة والنتائج السيئة من عدوى فيروس كورونا، حيث تُظهر الدراسة لأول مرة أن فقدان الوزن بشكل كبير عبر جراحة علاج البدانة قد يقلل في الواقع من خطر الإصابة بأمراض خطيرة لدى هؤلاء المرضى.

بالنظر إلى 4365 مريضًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بين 8 مارس 2020 و 22 يوليو 2020 ، حدد الباحثون 33 مريضًا لديهم تاريخ سابق في جراحة إنقاص الوزن (حيث خضع 20 مريضًا لعملية تكميم المعدة و 13 مريضًا لديهم تحويل مسار المعدة).

أظهرت هذه الدراسة المتطابقة التي أجريت على 363 مريضًا أن فقدان الوزن المستمر وتحسين مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في المجموعة الجراحية لعلاج البدانة قبل الإصابة بـ COVID-19 ارتبط بمعدل أقل بكثير من دخول المستشفى ووحدة العناية المركزة.

18% من المرضى في مجموعة جراحة إنقاص الوزن و 42٪ من المرضى في المجموعة الضابطة احتاجوا إلى دخول المستشفى بعد الإصابة بـ COVID-19، بالإضافة إلى ذلك ، احتاج 13٪ من المرضى في المجموعة الضابطة إلى دخول وحدة العناية المركزة ، واحتاج 7٪ إلى التهوية الميكانيكية ، وتوفي 2.4٪. لم يحدث أي من هذه في المجموعة الجراحية.

وأوضح الباحثون: "يصبح المرضى بعد جراحة السمنة أكثر صحة بشكل ملحوظ ويمكنهم محاربة الفيروس بشكل أفضل".

أظهرت دراسة أخرى من كليفلاند كلينك أن جراحة إنقاص الوزن كانت مرتبطة بانخفاض بنسبة 40٪ في مخاطر الوفاة ومضاعفات القلب لدى مرضى السكرى والسمنة.