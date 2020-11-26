شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب لقاح فايزر ومودرنا لم ترصد سلوك المتطوعين واتباعهم طرق الوقاية بعد حقنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن تجارب اللقاحات لشركتي فايزر Pfizer وموديرنا Moderna لم ترصد متغيراً واحداً وهو سلوك المتطوعين فى التجارب بعد حصولهم على اللقاح التجريبى، حيث قال أحد المشاركين بالتجربة ترك لنا الباحثون حرية ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي، وذلك وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

ولم تراقب شركتا Pfizer و Moderna التفاعلات الاجتماعية للمشاركين، أو المخاطرة، أو التعرض للفيروس بعد حقنهم بلقاح أو دواء وهمى، وهو ما أدى إلى أن المتطوعين الذين اشتبهوا فى حصولهم على اللقاح ربما يميلون إلى الانخراط في سلوك أكثر خطورة، في حين أكد خبراء الصحة العامة إن خطر الإصابة بكورونا كان منخفضًا نسبيًا بالنسبة لمعظم المشاركين فى التجربة.

جينى هاميلتون، ضابطة شرطة سابقة تبلغ من العمر 57 عامًا، وأحد المتطوعين بتجربة لقاح فيروس كورونا في شركة فايزر في أغسطس قالت أنها بعد الحصول على كلتا الجرعتين سجلت ما شعرت به فى أحد التطبيقات: حمى منخفضة الدرجة، وتعب، وآلام في العضلات عندما أبلغت هاميلتون عن إرهاق "شديد"، أرسل لها منسق الدراسة رسالة نصية بسرعة ليرى كيف كان حالها.

لكن المنسقين لم يتتبعوا تفاعلات هاملتون الاجتماعية بعد أن تم حقنها - ولا تفاعلات أي متطوع آخر.

هذا حدث أيضًا في تجارب اللقاحات الأخرى: لم تقدم شركة Moderna للمتطوعين أي تعليمات محددة حول ارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي ولم تقم أي من التجربتين بتقييم مستويات التعرض الفردي للمتطوعين (بناءً على ، على سبيل المثال ، نشاط أفراد أسرهم) هذا يعني أنه قد يكون هناك اختلافات غير مقصودة بين المجموعات التي حصلت على الدواء الوهمي وتلك التي حصلت على اللقاح الحقيقي.

لكن الخبراء لا يتوقعون أن تؤدي هذه الاختلافات إلى تغيير النتائج بشكل كبير، حيث تم تعيين المتطوعين بشكل عشوائي - لمجموعة أو أخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، وضعت كل من Pfizer و Moderna قواعد حول من يمكنه المشاركة في التجارب في المقام الأول. كان يجب أن يكون متطوعو شركة Pfizer "معرضين لخطر الإصابة بكورونا - أشخاص مثل عمال الخطوط الأمامية وأولئك الذين يستخدمون وسائل النقل الجماعي وكان على المشاركين في تجربة موديرنا أيضًا أن يكونوا معرضين لخطر التعرض.

قالت هاميلتون إن منسقي دراسة فايزر تأكدوا من أنها لا تزال تعمل كضابطة أمن فى أتلانتا - وليست مختبئة داخل منزلها.

وأوضحت هاميلتون: "لقد احتاجوا من المشاركين التفاعل بشكل معتدل في المجتمع، مثل التسوق من البقالة مرة واحدة في الأسبوع، أو شراء الطعام في المطاعم، أو تناول الطعام في الخارج.. والأقنعة والتباعد الاجتماعي تُرك لنا."

تم تصميم تجارب اللقاحات السريرية للبحث عن حالات كورونا أو الآثار الجانبية الضارة بين المشاركين.

في تجربتهم ، قامت كل من شركة Pfizer و Moderna بتعيين نصف المشاركين عشوائياً للحصول على حقنة ملحية، بينما حصل النصف الآخر على لقاح فيروس كورونا الفعلي.

لم يعرف الباحثون ولا المتطوعون نوع اللقطة التي حصلوا عليها. إذا نجح اللقاح ، فمن المفترض أن يمرض عدد قليل جدًا من الأشخاص في مجموعة اللقاح.

في الواقع ، هذا ما حدث سجلت تجربة فايزر 162 إصابة بكورونا في مجموعة الدواء الوهمي ، وثماني حالات فقط في مجموعة اللقاح.

يشير ذلك إلى أن لقاحهم فعال بنسبة 95٪ في الوقاية من المرض وفي الوقت نفسه ، لاحظت تجربة موديرنا 90 حالة إصابة بفيروس كورونا في مجموعة الدواء الوهمي وخمس حالات في مجموعة اللقاح ، مما يشير إلى أن لقاحها فعال بنسبة 94.5٪.

على الرغم من عدم وجود طريقة للباحثين لمعرفة كيف يتصرف الناس بعد أن تلقوا اللقاح، تعتمد تجارب الشركتين على التوزيع العشوائي للتحكم في هذا الاختلاف المحتمل هذه هي الطريقة التي يمنعون بها الاختلافات في السلوك الفردي من تحريف النتائج.