شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك الكامل لأمراض الشتاء.. أعراض تفرق بين نزلة البرد وكورونا.. دعم الجسم بالفيتامينات يساعد فى تقوية المناعة.. المضادات الحيوية خيار خاطئ في العلاج.. الحصول على قسط كاف من النوم وتعقيم المنزل يقلل المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر الإصابة بنزلات البرد في هذا التوقيت من كل عام ولكن مع تفشى وباء فيروس كورونا أصبح الأمر مقلقا ومحيرا فعند الشعور بأى من أعراض نزلة البرد العادية كسيلان الأنف والعطس يرتاب المريض حيرة من أن يكون التقط عدوى كورونا، ويقدم التقرير التالى ما يخص نزلة البرد العادية من أعراض وطرق علاج وكيف يتم تشخيص الإصابة بها وفقا لما ذكره موقع insider.

ويمكن تسريع الشفاء عن طريق شرب الكثير من السوائل والحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الأطعمة الصحية المليئة بالفيتامينات A و E و B6 و D والمعادن مثل الزنك والحديد، وتستهدف فيروسات البرد الشائع الجهاز التنفسي العلوي وتسبب أعراضًا مثل السعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس.

وعادة ما يتم شفاء البرد من تلقاء نفسه دون زيارة الطبيب ومع ذلك، قد يكون من الصعب التمييز بين نزلة البرد والأمراض الأخرى الأكثر خطورة مثل الأنفلونزا أو كورونا.

اعراض نزلة البرد

ستظهر الأعراض بعد 1-3 أيام من التعرض بعد ذلك، وغالبًا ما تكون الأيام العديدة الأولى من الأعراض هي الأشد من المحتمل أن تواجه مزيجًا مما يلي:

آلام الجسم، احتقان الأنف، سعال، الصداع، فقدان حاسة الشم والتذوق، سيلان الأنف، العطس، التهاب الحلق.

طرق التشخيص

يمكن أن تشبه نزلات البرد إلى حد كبير الالتهابات الفيروسية الأخرى بما في ذلك الأنفلونزا و كورونا لأنها تؤثر جميعها على الجهاز التنفسي العلوي ومع ذلك هناك بعض الطرق لتحديد ما إذا كان لديك نزلة برد أو حساسية أو أي شيء آخر.

ويمكنك البدء في تحديد نوع المرض الذي تعاني منه من خلال فحص الأعراض، فقط تذكر أن هناك دائمًا استثناءات للقاعدة، فعلى سبيل المثال، تعد الحمى من الأعراض الشائعة للإنفلونزا و فيروس كورونا ولكنها ليست نزلات البرد ولكن لا يزال الإصابة بـكورونا بدون حمى بشكل عام احتمالا قائما، ويجب أن تعالج الحمى كعلامة محتملة لمرض أكثر خطورة.

وتكون نزلات البرد أكثر شيوعًا خلال أشهر الشتاء والربيع يمكنك أيضًا الإصابة بنزلة برد في الصيف ، لكن الأعراض عادة ما تكون مختلفة، لذلك تتبع مدة مرضك، أخيرًا ، لا تنسَ تتبع المدة التي شعرت فيها بالمرض.

وعادة ما تستمر نزلات البرد من 7 إلى 10 أيام عند البالغين والأطفال، وتستمر الأنفلونزا حوالي 7-14 يومًا، يمكن أن تستمر الحساسية الموسمية من عدة أسابيع إلى شهور ، أو طوال فترة تعرضك لمسببات الحساسية المسببة للحساسية.

6 علاجات شائعة لنزلات البرد

تناول الكثير من السوائل: يمكن لنزلات البرد أن تجففك وتستنزف العناصر الغذائية المهمة التي تحتاجها لمحاربة الفيروس لذلك من المهم التأكد من أنك تشرب الكثير من السوائل، أهمها السوائل الدافئة مثل المرق والشاي الخالي من الكافيين تساعد في تخفيف الأعراض، بما في ذلك التهاب الحلق وسيلان الأنف، كما يجب تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وامتنع أيضًا عن المشروبات السكرية مثل الصودا والمشروبات الرياضية والعصائر، قد يحتوي العصير على عناصر غذائية مثل فيتامين سي ، الذي يمكن أن يساعد في علاج نزلات البرد ، لكن السكر الزائد يمكن أن يبطل أي فوائد من خلال زيادة الجفاف.

تناول الأطعمة الصحية: الأطعمة الأخرى التي يجب تناولها عند الإصابة بنزلة برد هي تلك التي تحتوي على العناصر الغذائية التي تعزز جهاز المناعة وتزيد من عملية الشفاء، وتشمل هذه العناصر الغذائية الفيتامينات A و E و B6 و D والمعادن مثل الزنك والحديد.

احصل على قسط كافٍ من النوم: عندما تكون نائمًا، فهذا هو الوقت الذي يبذل فيه جسمك قصارى جهده لمكافحة الالتهاب والعدوى ، فيما يلي بعض النصائح حول كيفية النوم مع انسداد الأنف:

نم على ظهرك وأضف وسادة إضافية لتدعيم رأسك لأعلى حتى يتسنى للمخاط التصريف أثناء نومك.

ضع منشفة ساخنة على أنفك وجبينك سيؤدي الدفء إلى توسيع الممرات الأنفية وتقليل الضغط الناتج عن الاحتقان أثناء الانجراف.

قم بتشغيل المرطب في غرفتك يمكن للهواء الرطب أن يخفف المخاط الذي يسبب الاحتقان.

تناول مضادات الهيستامين أو مزيل الاحتقان قبل النوم.

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية ، مثل مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان ، ستخفف بعض الانزعاج ، لكنها لا تساعدك على التعافي بشكل أسرع.

لا تتناول مضادات حيوية: تعمل المضادات الحيوية عندما تكون مصابًا بعدوى بكتيرية ، مثل التهاب الحلق أو التهاب المسالك البوليةنظرًا لأن نزلات البرد هي عدوى فيروسية ، فلا يمكن للمضادات الحيوية علاجها علاوة على ذلك ، عند تناول المضادات الحيوية دون داعٍ ، قد تضعف جهاز المناعة لديك.

قد يعاني أي شخص من مضاعفات شديدة من نزلات البرد ، ولكن الفئات الأكثر عرضة لخطر تفاقم الأعراض هي:

الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، كبار السن من سن 65 وما فوق، الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، المدخنون المزمنون

طرق الوقاية من نزلات البرد

نزلات البرد مرض معد ينتقل عادةً من خلال قطرات مخاطية مصابة بالفيروس في الهواء ، مثل عندما يعطس شخص ما. في الواقع ، يمكن للقطرات المليئة بالفيروسات من العطس أن تنتقل لمسافة تصل إلى 26 قدمًا.

قد تصاب أيضًا بفيروس البرد عن طريق لمس سطح مصاب ثم وجهك قبل غسل يديك، يعتمد ذلك على السطح ، لكن الفيروسات يمكن أن تعيش لساعات إلى عدة أيام على سطح معين، لذلك ، فإن أفضل طريقة للوقاية من نزلات البرد خاصة في ذروة موسم البرد هي:

اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين عند الحاجة، عقم منزلك، عقم ملابسك، لا ترتدي حذاء في المنزل، نظف فرشاة أسنانك ، خاصةً إذا كان لديك رفاق في الغرفة قد يكونون مرضى، وهناك أيضًا تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لبناء أنظمة الدفاع في جسمك، حيث يمكن أن يساعد تناول الطعام بشكل صحيح ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على صحة جهاز المناعة لديك ، مما يسهل عليك درء العدوى عندما تتعرض لها.