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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات الطقس غدا الجمعة في الإمارات والان مع التفاصيل
الخميس 26 نوفمبر 2020
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون سحب ركامية شرقاً وتظهر السحب ليلاً غرباً وعلى الجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي متوسط ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند 00:06 .. بينما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 05:10.
وأضاف أن الموج في بحر عمان متوسط وسيحدث المد الأول عند 20:51 والثاني عند الساعة 07:45 .. بينما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 14:14 والجزر الثاني عند الساعة 02:25.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.
أبوظبي 30 18 75 30.
دبــي 30 20 65 25.
الشارقة 32 19 70 20.
عجمان 31 20 70 20.
أم القيوين 30 18 70 20.
رأس الخيمة 30 19 75 30.
الفجيرة 28 20 60 20.
العين 29 17 75 30.
ليوا 30 18 75 30.
الرويس 29 19 75 40.
السلع 30 18 80 35.
دلما 30 21 75 35.
طنب الكبرى 29 17 75 50.
طنب الصغرى 29 17 75 50.
أبو موسى 29 17 75 50.
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