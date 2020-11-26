تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا لليوم الرابع تواليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات لوزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل رقم قياسي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت تركيا 174 وفاة جديدة بمرض "كوفيد- 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما سجلت أعلى عدد إصابات جديدة حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 إصابة من بينها حالات لم تظهر عليها أعراض.

ومنذ يوليو/تموز وحتى الأربعاء لم تعلن أنقرة سوى عن الحالات التي تظهر عليها أعراض.

ووصل عدد الإصابات الإجمالي بذلك 474606 أما العدد الإجمالي للوفيات فقد بلغ 13014.