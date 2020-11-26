إبادة 9 ملايين منك.. دموع رئيسة الوزراء تواسي الدنماركيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، الخميس، اعتذارا لمربي حيوان المنك عن عمليات الإعدام الجماعي لهذا الحيوان.

وقالت: "أعتقد أن هناك سببا للاعتذار عن هذه العملية، ليست لدي مشكلة في الاعتذار عن هذه العملية، لأنه تم ارتكاب أخطاء".



وأضافت فريدريكسن والدموع في عينيها: " كان الموقف مؤثرا، ولدينا جيلان من مربي المنك الجيدين حقا شهدا في وقت قصير جدا، تدمير مصدر رزقهم".

جاءت تصريحات فريدريكسن بعدما زارت عائلة في جوتلاند غربي الدنمارك تعين عليها أن تعدم كل ما تملكه من حيوانات المنك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت الحكومة بإعدام جميع حيوانات المنك، لكنها اضطرت فيما بعد إلى الاعتراف بأنها كانت تفتقر إلى الأساس القانوني المناسب للقيام بذلك، واستقال وزير الغذاء والمصايد السمكية الأسبوع الماضي.

وصدر الأمر بالإعدام بعد اكتشاف أن نوعا متحورا من فيروس كورونا ينتقل بين حيوانات المنك والبشر.

وتركزت المخاوف على أحد المتغيرات الفيروسية الخمسة المرتبطة بالمنك والتي وجدت أنها تضعف قدرة البشر على تكوين أجسام مضادة، وربما تجعل اللقاحات المستقبلية غير فعالة.

وبحلول مطلع الأسبوع الجاري، تم إعدام حوالي 9 ملايين من 17 مليون من حيوانات المنك في الدنمارك.