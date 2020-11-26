شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ في تصنيع استرازينيكا للقاح كورونا يثير الجدل حول النتائج الأولية للتجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت شركة استرازينيكا المالكه للقاح جامعة أكسفورد لفيروس كورونا وجامعة أكسفورد بخطأ في التصنيع يثير تساؤلات حول النتائج الأولية للقاح كورونا التجريبي، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، وجاء بيان وصف الخطأ بعد أيام من وصف الشركة والجامعة اللقطات بأنها "فعالة للغاية" ولم يذكر سبب عدم حصول بعض المشاركين في الدراسة على نفس القدر من اللقاح في اللقطة الأولى كما كان متوقعًا.



استرازينيكا

في مفاجأة ، بدت مجموعة المتطوعين الذين حصلوا على جرعة أقل محمية بشكل أفضل بكثير من المتطوعين الذين حصلوا على جرعتين كاملتين، وقالت استرازينيكا إنه في المجموعة ذات الجرعات المنخفضة ، بدا أن اللقاح فعال بنسبة 90 % في المجموعة التي حصلت على جرعتين كاملتين ، بدا أن اللقاح فعال بنسبة 62 % مجتمعة ، قال صانعو الأدوية إن اللقاح يبدو فعالاً بنسبة 70 %.

لكن الطريقة التي تم بها الوصول إلى النتائج والإبلاغ عنها من قبل الشركات أدت إلى أسئلة محددة من الخبراء.

النتائج الجزئية التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضى هي من دراسات كبيرة جارية في المملكة المتحدة والبرازيل مصممة لتحديد الجرعة المثلى من اللقاح ، وكذلك فحص السلامة والفعالية تمت تجربة مجموعات وجرعات متعددة في المتطوعين تمت مقارنتهم بالآخرين الذين تم إعطاؤهم لقاح التهاب السحايا أو حقنة ملحية.