إسرائيل تبتكر أقراص أنسولين فموية لمرضى السكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت شركة إسرائيلية المرحلة النهائية من التجارب لأقراص الأنسولين الفموي، التي تساعد مرضى السكري على الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن التجارب التي تجريها شركة أوراميد للأدوية تتم بإشراف من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في كاليفورنيا، بعد 14 عاما من التطوير.



وفي حال حصول المنتج على موافقة الإدارية يتوقع أن يبدأ مرضى السكري من النوع الثاني في تناول الأقراص خلال ثلاث سنوات، يعقبها مرضى النوع الأول بعد مزيد من الاختبارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراميد، نداف كيدرون، في مقابلة مع الصحيفة، إن "هذا الدواء يملك القدرة على تحسين حياة مئات الملايين من مرضى السكري في جميع أنحاء العالم، وخفض التكلفة على مرضى السكري، وتقليل المضاعفات أيضا".





وتعمل شركة بيوكون الهندية أيضا على إنتاج أنسولين فموي، إلا أنها لم تبدأ التجارب المتقدمة حتى الآن تحت إشراف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الذي يشكل الطريق الرئيسي أمام السوق الدولية.

وأوضح "كيدرون"، أن إحدى فوائد الأنسولين الفموي هي التغلب على فوبيا الإبرة، والأهم من ذلك هو أن الأنسولين ينقل مباشرة إلى الكبد، مشيرا إلى أن الدواء ينقل الإنسولين إلى الكبد– الأكثر قدرة على استخدام الإنسولين– لوقف الإنتاج المفرط للجلوكوز في المكان الذي يحدث فيه الإنتاج بالفعل.

وتوقع أن تصبح الحبوب مصدرًا رئيسيًا للأنسولين، لكنها لن تحل محل الحقن تمامًا، حيث سيظل مرضى السكري من النوع الأول بحاجة إلى الحصول على بعض جرعاتهم عبر الحقن.

والسكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين الذي ينظم مستوى السكر في الدم، بكميات كافية.