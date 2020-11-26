لندن تسعى لتجنب قيود كورونا الأشد صرامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن سوف تتجنب قواعد فيروس كورونا الأكثر صرامة عندما ينتهي الإغلاق الجزئي.

وجرى وضع العاصمة البريطانية في المستوى الثاني ما يعني أن الحانات والمطاعم يمكن أن تفتح أبوابها للعمل، ولكن لا يمكن تقديم الكحوليات سوى في إطار الوجبات، ولن يسمح للأسر بالاختلاط في الأماكن الداخلية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



جدير بالذكر أن النظام الإقليمي المؤلف من ثلاثة مستويات يعد أشد صرامة لأن الوزراء يريدون التأكد من السيطرة على الفيروس قبل السماح للشعب بفترة راحة من القواعد تستمر خمسة أيام خلال عطلات عيد الميلاد (الكريسماس).

وسوف تخضع أجزاء من إنجلترا لأعلى مستوى وهو الثالث ما يعني أن الحانات والمطاعم سوف تغلق باستثناء أمام خدمات التوصيل والطلبات الخارجية بما في ذلك مدينة مانشستر بشمال غرب البلاد. وسوف تكون ليفربول التي كانت رائدة في الفحوصات الجماعية ، قيد المستوى الثاني.