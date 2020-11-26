إنفوجراف.. إجراءات الوقاية من كورونا بوسائل النقل العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد فيروس كورونا المستجد سلالة فيروسية تسبب حالات عدوى الجهاز التنفسي لدى البشر بدرجات متفاوتة.

ويمكن أن تنتقل عدوى مرض (كوفيد-19) من شخص مصاب إلى شخص سليم عبر الرذاذ الملوث (من خلال السعال أو العطس) أو الأيدي الملوثة أو عن طريق انتقال الفيروس من خلال ملامسة الأسطح الملوثة.

كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض (كوفيد-19) إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره.

ونصحت منظمة الصحة العالمية الأفراد بضرورة اتباع العديد من الإجراءات الاحترازية في مختلف الأماكن من بينها وسائل النقل العام.

ويوضح الإنفوجراف التالي أبرز الإجراءات التي يمكن اتباعها أثناء استخدام وسائل النقل العام:



