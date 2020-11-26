إنفوجراف.. كيف نحمي أنفسنا من كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد على أنه جائحة عالمية يجب التصدي لها، فيما يواصل الفيروس حصد المزيد من الضحايا عالميا.

ورغم الجهود الدولية الحثيثة للتصدي لهذا الوباء العالمي، فإنه لا يزال يحصد العديد من الأرواح ويسجل العديد من الإصابات بشكل يومي.

وينتشر الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي المنطلق عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطس أو يتحدث، حيث يمكن استنشاق هذا الرذاذ أو دخوله في فم أو أنف شخص قريب.

وحثت العديد من الحكومات مواطنيها باتباع العديد من التدابير الاحترازية لمنع الإصابة بالفيروس، من أبرزها:



