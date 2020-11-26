شكرا لقرائتكم خبر عن «الكومي» مبتكر روبوت تشخيص مصابي كورونا: هكذا يحصل على الأوامر و يقدم الدعم للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من طنطا، بالغريبة وفي أكاديمية «روبوتو»، كان مكان إطلاق المهندس محمود الكومي، الروبرت كيرا 2 الخاص بتشخيص المصابين بفيروس كورونا في مصر.

تصدر اسم الكومي، اهتمام الكثير من والصحف العالمية ووكالات الأنباء منها رويترز وغيرها بسبب اختراعه الذي تم تنفيذه لأول مرة في مصر، كيرا 2 هو روبرت على شكل أنثى، ويتميز بلون أبيض بالكامل وشاشة أمامية تعرض نتائج المسح لأي شخص يقف أمامه، كما أنه مزود بالعديد من أجهزة الاستشعار ويستطيع إجراء تحليل (كوفيد-19).

قال الكومي في تصريحاته للمصري اليوم، أن فكرة التنفيذ جاءت له مع بداية جائحة كورونا بداية العام، قائلاً: «فكرت إزاي نعمل حاجة نساعد بيها في علاج والسيطرة على الفيروس».

يتابع قائلاً: «أن آلية عمل الروبرت متعددة، فهو يستطيع الكشف عن تطبيق الإجراءات الإحترازية بدءً من ارتداء الكمامة، التباعد الإجتماعي، بجانب قياس درجات الحرارة على بعد 4-5 متر، وعلى الفور يحذر في حالة عدم تطبيق أي إجراء من الإجراءات السابقة».

يؤكد: «أن كيرا 2 هو روبرت متكلم، ويمكن وصفه بإنه دوبلير الطبيب، فيمكن التحكم به من خلال نظامين، النظام الذاتي فهو يعمل كالذكاء الاصطناعي في مجال الرؤية والحركة، كما يعمل بتوجيه من الطبيب».

يكفي أن يمر الشخص أو يقف أمام الروبوت ليتم مسحه وإخباره صوتياً إذا كانت درجة حرارته طبيعية أو إذا كان مشتبها في إصابته بكورونا، كما أنه مزود من الجانب الأيمن بحاجز مكتوب عليه ممنوع الدخول، حيث لا يسمح للشخص المشتبه في إصابته بالمرور.

ويتكون هيكل «كيرا 2»، الذي يعد نسخة مطورة من «كيرا 1»، من قطع مجمعة مصنوعة بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد ابتكرها المهندس المصري أيضا، بالعودة إلى آلية عمله في المستشفيات، يقول الكومي: «يقوم بالعديد من الإجراءات أبرزها القدرة على التعقيم بأكثر من طريقة مثل البلازما والأشعة الفوق البنفسجية».

عن اسم كيرا الذي يطلق على الروبرت، يقول هو اختصار لكلمة Computerized internationally robotics and artificial intelligence، والمربط بعالم الروبرت والكمبيوتر.

يؤكد الكومي إنه يمكن استخدام «كيرا 2» في الأماكن المزدحمة مثل البنوك والمطارات والمحطات، ويستطيع الروبوت معرفة عدد الأشخاص الموجودين في النطاق الذي يتوجد به والتنبيه فوراً حالة عدم تطبيق التباعد الاجتماعي، كما إنه يعمل على تطهير المكان عندما يتعرف على شخص مصاب أو مشتبه في إصابته من خلال التعرف على الوجه.

وأوضح الكومي أنه في حالة الإصابة أو الاشتباه في الإصابة، فإن الروبوت يطلق إنذارا ويقوم بإبلاغ الجهات المختصة، ويمنع دخول الأشخاص بنطقه ممنوع الدخول ويجب التوقف فوراً«.

يؤكد أن التصميم جاء على هيئة إنسان كنوع من أنواع الدعم النفسي والعصبي للمصابين والمنعزلين خلال فترة العزل الصحي، يختم حديثه عن إعلانه التبرع بالروبرت للدولة المصرية وللقطاع الطبي لعلاج حالات كورونا، خاصة إن هذا الإنجاز سيساعد كثيراً في سرعة اكتشاف ورصد حالات المصابين.

كان إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و6585 حالة وفاة.