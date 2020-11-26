إنفوجراف.. إجراءات لسلامتك من كورونا في المسجد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى فيروس كورونا المستجد بظلاله على مختلف العادات اليومية للأفراد، بما فيها ممارسة الشعائر والتجمعات الدينية. وأصبح الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة ملحة لكبح جماح الفيروس وضمان صحة وسلامة الأشخاص. وتطلب العودة للصلاة في المساجد اتباع العديد من التدابير الوقائية لضمان سلامة المصلين وعائلاتهم من الفيروس. الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الإجراءات لسلامتك من كورونا في المسجد.



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