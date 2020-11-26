نصائح للمحافظة على السلامة أثناء جائحة كوفيد

مع ارتفاع حالات كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم والاجراءات المتخذة في مجال الرعاية عن أفضل احتياطات الوقاية ، تود "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" اغتنام هذه الفرصة لتعزيز وتحديث الإرشادات حول السلامة ومكافحة العدوى لمنع انتشار الفيروس التاجي. تتلقى المنشآت المعتمدة من "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" في جميع أنحاء العالم توجيهات مستمرة ومحدثة للتأكد من أنها توفر الرعاية الأكثر أمانًا.

توفر"الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" هذه المعلومات من أجل سلامة المرضى خلال حالة الطوارئ الصحية العامة العالمية. يجب أن تفكر المنشآت ملياً في سبيل الحصول على الاعتماد الدولي من أجل إظهار التزامها بالسلامة. كما يجب على المرضى في جميع أنحاء العالم مطالبة مقدمي الرعاية الصحية بالحصول على الاعتماد الدولي ، من أجل ضمان ممارستها أفضل المعاييرالصحية والوقائية والإلتزام بالتحسين المستمر للحفاظ على سلامة المرضى والموظفين والجمهور.

أنشأت "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" دليل الاستعداد المعدل لمرافق الرعاية الصحية وهو بمثابة تحديث لقائمة المرجعية السابقة لإعادة إفتتاح المراكز.

المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة ومراقبة الإمتثال بها

• تحديث السياسات والإجراءات والإرشادات الصحية باستخدام التوصيات ذات الصلة بـكوفيد 19 من مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية. يجب أن تتضمن تحديثات السياسة والإجراءات طرق السيطرة على العدوى، والاستعداد للطوارئ ، والتعامل مع المرضى والموظفين المصابين بفيروس بـكوفيد 19.

• السياسات المتعلقة باستخدام معدات الحماية الشخصية الموجودة داخل المنشأة.

• وضع سياسات لتقليل الزوار في المنشأة.

• تأكد من تحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بنظافة اليدين وتطهيرها.

• مراجعة السياسات والإجراءات المطلوبة اتخاذها عندما يواجه الموظفون أشخاصًا يشتبه في إصابته بفيروس كوفيد 19.

• استخدم أدوات مراقبة مكافحة العدوى ، مثل إجراء عمليات تدقيق منتظمة لضمان امتثال الموظفين للسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة العدوى. يجب أن تشمل عمليات التدقيق استخدام معدات الحماية الشخصية ، والالتزام بمتطلبات نظافة اليدين ، وتنظيف بيئة العمل وتطهيرها.

تدريب

يجب أن يكون جميع الموظفين مدربين ومطلعين على جميع سياسات وبروتوكولات المنشأة.

الفرز والاختبار والإبلاغ

• احتفظ بقائمة "جهات الاتصال في حالات الطوارئ" للإبلاغ عن حالات كوفيد 19 المشتبه بها أوالمؤكدة.

• احتفظ بقائمة بمواقع اختبار كوفيد 19 المحلية.

• كن على دراية بعملية الإبلاغ عن الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كوفيد 19 ، وقم بتنبيه الموظفين إلى مسار التبليغ والشخص المسؤل ضمن المنشأة.

• وجود بروتوكول واضح لإبلاغ الوزارات والسلطات الصحية المحلية عن بالإشتباه أو التأكد من حالة بين المرضى أو الزوار أو الموظفين.

جدولة مواعيد المرضى

تأكد من إتباع التوصيات الخاصة بالتغييرات المحدثة في عمليات رعاية المرضى ، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الجدولة ، وفحص المرضى ، وزيارة المرضى للمنشأة ، وتقليل عدد زيارات المرضى الأكثر ضعفًا. كما يجب أن يكون عدد المرضى في مركز جراحة اليوم الواحد أقل من العدد الذي كان قبل الجائحة ، لأن الاحتياطات الإضافية المطلوبة في غرف العمليات قد تؤدي إلى فترات تواتر أطول. تساعد خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في المؤسسات في تحسين النتائج وخفض التكاليف وزيادة إمكانية الوصول إلى رعاية عالية الجودة ومقبولة التكلفة لفئات المرضى في التوسع في استخدام خدمات الرعاية الصحية عن بُعد للفحص والاستشارة وتقليل الزيارات قدر المستطاع.

اللوازم والمعدات

• اطلب معدات الوقاية الشخصية المناسبة بما في ذلك الأطقم والقفازات والكمامة وأقنعة الوجه وما إلى ذلك. إذا كان استخدامها يحتاج الى موافقات مسبقة مؤقتة ، يجب على المنشأة توثيق تلك الموافقات والقيود . على سبيل المثال ، نظرًا لنقص أقنعة N95 في الولايات المتحدة ، وافق مركز السيطرة على الأمراض مؤقتًا على استخدام أقنعة صناعية معينة في الرعاية الصحية للحماية من كوفيد 19. تحقق مع السلطات المحلية للحصول على أي موافقات طارئة من هذا القبيل.

• تأكد من وجود كمية كافية من الصابون ومعقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول والمطهرات المعتمدة التي تستخدم للحماية من فيروس كورونا.

البيئة والتطهير

• يجب أن تبقى بيئة المنشأة نظيفة و خالية من تخلص من المجلات والألعاب وما إلى ذلك ؛ تعطيل أي نوافير مائية ؛ وإزالت محطات القهوة أو الوجبات الخفيفة في غرف الانتظار.

• إزالة العناصر والأسطح التي لا يمكن تنظيفها بسهولة قدر الإمكان (مثل الأسطح المصنوعة من القماش).

• حافظ على غرفة الانتظار فارغة قدر الإمكان ، واستخدِمْ يافطات، وعلامات على الأرض، وأشرطة لاصقة، وحواجز، ووسائل أخرى لضمان التباعد الإجتماعي تنصح المرضى الجالسين بالبقاء على بعد 6 أقدام على الأقل من بعضهم البعض.

• ضرورة تعقيم أيدي المرضى والزوار قبل دخول المنشأة.

• إرشادات عامة بشأن مكافحة العدوى البيئية وضمان الصحة والسلامة مثل:

• التنظيف والتعقيم الروتيني المجدول قبل وبعد تقديم الرعاية لغرف الفحص ، غرف العمليات ، الحمامات ، مناطق الاستقبال ، مراكز التمريض ، وجميع الأسطح العالية اللمس.

• التأكد من المعقمات التي تستخدم للحماية من فيروس كورونا خاصة بأماكن الرعاية الصحية.

• التأكد من أن الموظفين يرتدون معدات الوقاية الشخصية المناسبة أثناء التنظيف (ارتداء القفازات عند تنظيف الأسطح وتخلص من القفازات بعد كل استخدام).

• تأكد من التنظيف المتكرر للأطراف ذات اللمس العالي في المنطقة المشتركة ، مثل منطقة الاستقبال ، مقابض الأبواب ، أذرع الكراسي ، أزرار المصعد ، ولأي عناصر مشتركة الإستعمال مثل الأقلام وألواح الكتابة ، والتأكد من تعقيمها بعد كل استخدام.

• تثبيت لافتات تظهر للزوار أن المنشأة تفرض بروتوكولات خاصة بكوفيد 19 مثل فحص الحرارة ونظافة اليدين عند دخول العيادة.

يجب أن تعكس المعقمات المستخدمة المعلومات الحالية المعروفة حول كوفيد 19 ، مثل:

• مطهرات من فئة المستشفيات فعالة ضد فيروسات الكورونا.

• مبيض منزلي مخفف (20 مل من المبيض لكل لتر من الماء).

• استخدم مطهّراً يحتوي على الكحول (نحو 70 بالمئة).

• المطهرات المنزلية الشائعة الموصى بها حاليًا للاستخدام ضد فيروسات الكورونا.

تقدم وكالة حماية البيئة الأمريكية قائمة كاملة بمنتجات مضادات الميكروبات التي يُتوقع أن تكون فعالة ضد كوفيد 19 استنادًا إلى بيانات الفيروسات المماثلة ، تحقق مع السلطات الصحية للحصول على تلك القوائم.