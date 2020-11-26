شكرا لقرائتكم خبر عن كليفلاند كلينك أبوظبي يحصل على منحة بـ10 ملايين دولار لتطوير أبحاث كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 26 نوفمبر 2020 يعمل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على تطوير قدراته في مجال الأبحاث المتعلقة بفيروس كوفيد19 بمساعدة منحة مقدمة من مجموعة "سيتي" المصرفية بقيمة 10 ملايين دولار.

وسيركز البحث على أنماط العدوى المحلية، كما سيسهم التمويل في دعم تطوير مجموعة جديدة من العلماء الأطباء، وفرقهم التي تضم مواطنين إماراتيين من المتدربين والمنتسبين لبرامج الإقامة الطبية في المستشفى.

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