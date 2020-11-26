شكرا لقرائتكم طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مثل هذه الأيام من كل عام، يتحضّر الأطفال في العديد من دول العالم للقاء الأسطورة الخيالية "بابانويل"، أو ما يعرف بالإنجليزية باسم "سانتا كلوز"، والذي يرتبط اسمه مع فترة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

فالرجل العجوز السعيد دائماً، شخصية خيالية، يجوب العالم عبر عربته بلباسه الأحمر ولحيته البيضاء، موزعاً الهدايا على الأطفال احتفالاً بالعيد.

إلا أن انتشار الفيروس المستجد حول العالم، أثار قلق آلاف الأطفال حول مصير العيد وهدايا بابانوبل، وحتى إمكانية قدومه أم لا، ما دفع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى طمأنة الجميع بأن بابانويل قادم رغم أنف كورونا.

فقد نشر المسؤول البريطاني عبر تويتر تغريدة أوضح فيها، أن الطفلة مونتي البالغة من العمر 8 سنوات، أرسلت له رسالة تسأله فيها عما إذا كان سانتا كلوز سيتمكن من تسليم الهدايا هذا العام.

وأضاف أنه تلقى كثيراً من الرسائل تحمل نفس الأسئلة حول الموضوع ذاته، ليعلن أخيراً أنه تحدّث مع خبراء ويمكنه التأكيد أن بابانويل بات الآن يحضر عربته وهو قادم لتسليم الهدايا هذا العام.

يشار إلى أن بريطانيا كانت سجلت أكثر من مليون ونصف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره العام الماضي في الصين لأول مرة، وكذلك قتل المرض فيها أكثر من 56 ألف شخص.