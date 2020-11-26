شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الشبكية والسكر تزيد من خطر كورونا 5 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزيد خطر الإصابة بـفيروس كورونا الحاد خمس مرات إذا كان الشخص مصابًا بمرض في العين أو مرض السكري، حيث كشف الباحثون عن أن الأشخاص المصابين بالسكري وأمراض العيون لديهم خطر متزايد بمقدار خمسة أضعاف للحاجة إلى العناية المشددة عند دخولهم المستشفى مع فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة time now news حددت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Diabetes Research and Clinical Practice ، لأول مرة المخاطر المرتبطة باعتلال الشبكية السكري وفيروس كورونا.

وقالت مؤلفة الدراسة أنتونيلا كورسيلو من كلية كينجز كوليدج لندن في المملكة المتحدة: "هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اعتلال الشبكية بفيروس كورونا الحاد لدى مرضى السكرى"..

وأضافت كورسيلو: "اعتلال الشبكية هو علامة على تلف الأوعية الدموية وتشير نتائجنا إلى أن مثل هذا التلف الموجود مسبقًا للأوعية الدموية قد يؤدي إلى إصابة أكثر خطورة بفيروس كورونا تتطلب علاجًا عناية مركزة".

فحصت الدراسة 187 شخصًا مصابًا بداء السكري (179 مصابًا بداء السكري من النوع 2 وثمانية يعانون من داء السكري من النوع 1) تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بكورونا.

تم الإبلاغ عن اعتلال الشبكية السكري في 67 (36 %) من المرضى ، ومعظمهم يعانون من اعتلال الشبكية في الخلفية، من بين 187 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بـفيروس كورونا الحاد ، تم إدخال 26 % من المرضى و 45 % من هؤلاء المرضى يعانون من اعتلال الشبكية، ارتبط اعتلال الشبكية بزيادة خطر التنبيب بمقدار خمسة أضعاف.

في المجموعة ، مات 32 % من المرضى ولم يلاحظ أي ارتباط بين اعتلال الشبكية والوفيات، وفقًا للباحثين ، هناك أدلة متزايدة على حدوث ضرر كبير للأوعية الدموية في الرئة والأعضاء الأخرى في المرضى الذين يعانون من مرض كورونا الحاد.

يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري لخطر الإصابة بمضاعفات الأوعية الدموية التي تؤثر على الأوعية الدموية الكبيرة والصغيرة، وأشار الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقيق في الآليات المحتملة التي تشرح الروابط بين علامات ومظاهر مرض الأوعية الدموية السكري مثل اعتلال الشبكية وفيروس كورونا الحاد.