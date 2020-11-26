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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقدم التكنولوجيا ونمط الحياة المزدحم، يعيش معظم الأفراد نمط حياة خامل حتى في سن الشباب، وفي هذه الأيام، أصبحت اللياقة البدنية مصطلحًا يسمعه معظم الناس، ولكن قلما اتخذ القليل منهم الخطوات للعمل عليها، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعل ممارسة الرياضة واللياقة البدنية ضرورية لنمط حياة صحي، وفقا لموقع gethealthcaretips.

أسباب تجعل اللياقة البدنية والرياضة مهمة لصحتك

-تحافظ على تركيزك: عندما يكون الشخص بلياقة بدنية جيدة، فإنه يكون قادرًا على التركيز في العمل وتحسين أدائه لتحقيق أهدافه الشخصية أو المهنية.

-تحسن مناعتك: كونك لائقًا بدنياً له تأثير مباشر على الحفاظ على مناعتك قوية، حيث إن جهاز المناعة في الجسم ضروري للحفاظ على الجسم في حالة جيدة ولمكافحة الأمراض في الجسم ويجب أن تعلم أن نظام اللياقة البدنية يحافظ على قوة المناعة ويساعد على إبقاء جسمك بعيدًا عن الأمراض مثل البرد والإنفلونزا والحمى.

-تبعد عنك الطبيب: يقال أن "تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا" إنه نفس الشيء مع نظام المناعة لديك فإذا كان لديك لياقة بدنية فهذا سيقلل من فواتيرك الطبية غير المؤكدة والمكلفة.

-النوم الكافي: يقال إن النوم والاستيقاظ مبكرًا يجعل الشخص يتمتع بصحة جيدة من المهم أن يكون جسمك لائقًا حتى تنام جيدًا وتلتزم بجدول نومك النوم الكافي لمدة 8 ساعات أمر إلزامي لجسم الإنسان لتجديد حيويته ونشاطه في اليوم التالي يبقيك منتعشًا وحيويًا طوال اليوم التالي.

-صحة نفسية أفضل: من الواضح أن الناس هذه الأيام يعانون من الاكتئاب وقد زاد هذا إلى حد كبير يؤثر عدم ممارسة الأنشطة البدنية والقيام بنفس العمل باستمرار على الصحة العقلية ويسبب مشاكل مثل التوتر والاكتئاب والقلق يمكن تحقيق صحة عقلية أفضل من خلال التمرين اليومي واليوجا والتأمل والروتين الصحي.

- إنقاص وزنك التمارين اليومية مهمة للحد من الدهون غير الضرورية في جسمك لإعطاء جسمك الشكل الذي يستحقه.

يمكن للعائلة حتى التخطيط لممارسة يومية تشجع أطفالها على الانضمام لفهم أهمية ذلك في حياتهم اليومية.

إن تعليم أطفالك تمرينًا بسيطًا بدلاً من التمارين الشاقة كافٍ للحفاظ على الصحة والرفاهية من الضروري للغاية الحفاظ على السمنة من خلال ممارسة أنشطة خارجية أخرى لتجنب مشاكل الوزن.

-تقلل من التوتر: الرياضة تقلل التوتر وتؤدي إلى التفاؤل والإيجابية تؤدي إلى نظام مناعي أكثر صحة يستجيب عقلك الباطن للإشارات ويغذي جسمك باستمرار بأنه صحي وسعيد. سرعان ما تبدأ في الاعتقاد بأن عقلك وجسمك أصبحا لائقين. أيضًا، إذا بقيت إيجابيًا ، فإنه يقلل من التوتر ويجعلك تشعر بتحسن تجاه نفسك.

تعتبر التمارين الصحيحة وعادات الأكل والصحة العقلية من العوامل الرئيسية لتحديد نمط حياة صحي هذه الأيام. ابدأ في اتخاذ خطوات نحو نمط حياة صحي اليوم تأكد من تحديد أهداف معقولة والبدء بخطوات صغيرة نحو نمط حياتك الصحي من أجل حياة سعيدة.