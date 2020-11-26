شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدراسات والتقارير المبكرة عن أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد ومضاعفات فيروس كورونا أكثر من غيرهم مثل: كبار السن فوق الـ 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هناك مجموعة من النصائح للوقاية من كورونا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكورونا.

نصائح للوقاية من كورونا للأشخاص الأكثر عرضة للخطر

ويزداد خطر الإصابة بكورونا أيضاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة إذا لم يتم التحكم فيها جيدًا، مثل أمراض القلب أو الرئة أو الكبد؛ داء السكري؛ الربو المعتدل إلى الشديد، السمنة المفرطة وأمراض الكلى المزمنة التي تتطلب غسيل الكلى.

لديك جهاز مناعة ضعيف ، بما في ذلك أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان أو التدخين أو الذين يعانون من حالات أخرى من نقص المناعة.

إذا كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة بمرض خطير من COVID-19 ، فمن المهم جدًا بالنسبة لك اتخاذ إجراءات لتجنب الإصابة بالمرض وتشمل أهم طرق الوقاية للمعرضين لخطر مضاعفات كورونا:

-ابق في المنزل إن أمكن.

-اغسل يديك بالماء والصابون.

-اتخذ الاحتياطات اليومية للحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين (ابق على بعد 6 أقدام أو 2 متر أي بطول ذراعان تقريبًا).

-الابتعاد عن المرضى.

-قم بتخزين الإمدادات والأدوية التي تحتاجها.

-قم بتنظيف وتعقيم الأماكن التي يتم لمسها بشكل متكرر.

-تجنب جميع الرحلات البحرية والسفر الجوي غير الضروري.

-اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك مخاوف بشأن كورونا ومرضك المزمن أو إذا كنت مريضًا.

-انظر الممارسات الصحية الإضافية لحماية نفسك.

نصائح للوقاية من كورونا لكبار السن

بالإضافة إلى اتباع الخطوات المذكورة أعلاه ، نوصيك باتخاذ هذه الاحتياطات المعقولة.

-أنشئ شبكة دعم شخصية من الأفراد الموثوق بهم الذين يمكنهم المساعدة في إعداد هاتفك أو جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي الخاص بك وتسجيل الوصول معك عبر مكالمات الهاتف أو الفيديو أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني لضمان صحتك.

يمكنهم أيضًا مساعدتك في المهمات ومحلات البقالة والتسوق عبر الإنترنت وإعداد التطبيب عن بُعد (أي المواعيد الطبية عبر الهاتف أو الفيديو) شارك معهم معلوماتك الصحية والطبية المهمة وتأكد من أنهم يعرفون كيف يمكنهم مساعدتك.

-الحد من الزيارات مع أفراد الأسرة ، وخاصة الأطفال الصغار. بينما قد تحتاج إلى أفراد عائلتك للمساعدة في أداء المهمات، ابتعد عنهم بحوالي 6 أقدام. اطلب من الزائرين ترك الطعام أو مواد البقالة عند الباب بدلاً من دخول المنزل تجنب دعوة الأطفال الصغار إلى منزلك.

-احصل على كمية من الأدوية تكفي لشهر واحد وتزويدك بالطعام لمدة أسبوعين.

جنبًا إلى جنب مع الأدوية الموصوفة، احصل على ما يكفي لمدة شهر من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مثبطات السعال وأدوية خفض الحمى اسأل طبيبك أو الصيدلية المحلية عما إذا كان من الممكن تقديم الوصفات الطبية تأكد من وجود مقياس حرارة في متناول اليد في حالة احتياجك للتحقق من الحمى.

يشمل الإمداد لمدة أسبوعين من الطعام أيضًا الماء ومستلزمات التنظيف المنزلية ومستلزمات النظافة الشخصية واللوازم أو المعدات الطبية. اتصل بمتاجر البقالة المحلية لمعرفة ما إذا كانت تقدم الطلب عبر الإنترنت وخدمة التوصيل إلى المنازل. اكتشف ما إذا كانت هناك خدمات محلية غير ربحية للمساعدة في توصيل الطعام أو الوجبات.

-ضع خطة إذا مرضت. قم بعمل قائمة بالأدوية وجهات الاتصال الطبية، حدد من سيهتم بك في المنزل في حالة مرضك ، وأخبرهم بنوع الرعاية التي تريدها إذا أصبحت مريضًا جدًا وغير قادر على التحدث عن نفسك.

-قم بإلغاء جميع مواعيد الطبيب الشخصية غير الضرورية استخدم خدمات التطبيب عن بعد ، والتي تمكنك من التواصل مع طبيبك عبر الفيديو أو الهاتف أو البريد الإلكتروني ، بدلاً من التواصل وجهًا لوجه.