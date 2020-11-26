شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يحذر: بضعة جرامات من هذه الأطعمة والمشروبات قد ترفع السكر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطورة تناول بعض الأطعمة التي تسبب الإصابة بمرض السكري.
وقال الخضيري، في تغريدة عبر “تويتر”: “تحدثت مع قريبتي التي أنهكها السّكر، ونصحتها بتقليله فقالت: ما آكل سكر، من أين يأتي؟.
وتابع د. فهد الخضيري “قلت لها: أتدرين أن ١٠٠ جرام من الأزر الأبيض بها نشويات ما يقارب٢٠ ملعقة سكر.. و١٠٠ جرام من الخبز الأبيض المفرود (نشا)، فيها ٨ ملاعق سكر.. وعلبة مشروبات غازية ٣٣٠ مل فيها ٨ ملاعق سكر.. كم جرامًا صار؟.. احسبوها”.
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