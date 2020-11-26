4979 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. والوفيات 1.6%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، مساء الأربعاء، تسجيل 4979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الإصابات الجديدة ارتفعت بمقدار ألف حالة أكثر من حصيلة الثلاثاء، التي بلغت 3999 إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 336506 إصابات.



كما سجلت الوزارة 70 حالة وفاة مقابل 73، الثلاثاء، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5539 حالة.

واستقرت نسبة الوفيات عند 1.6% في حين بلغت نسبة التعافي 84.5% بعد شفاء 5220 حالة جديدة، مما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 284496 حالة.

ويستعد المغرب لبدء حملة تطعيم لمن يزيد سنهم عن 18 عاما في الأيام القليلة المقبلة، وتبدأ الحملة بتطعيم الفئات التي تقف على خطوط المواجهة مثل رجال الأمن والعاملين في المؤسسات الصحية والتعليمية، قبل أن يتم تعميم الحملة على جميع السكان.

وأشارت الحكومة المغربية في قت سابق إلى أن من المتوقع أن تستغرق عملية التطعيم نحو 3 أشهر.