شكرا لقرائتكم خبر عن عليك بتناول هذه الفاكهة لحرق دهون البطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت صحيفة “اكسبريس” البريطانية ان فاكهة الغريب فروت تساعد على التخلص من دهون البطن. ويتمثل أحد هذه الأساليب في البدء بشرب عصير هذه الفاكهة وهو في الواقع أساس الحميات الغذائية كحمية الغريب فروت.

وحسب الصحيفة، فهناك بعض الأدلة تربط النظام الغذائي الذي يحتوي على الغريب فروت بالحفاظ على وزن صحي. وقد وجدت إحدى الدراسات المنشورة في Food and Nutrition Research عام 2014، أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الغريب فروت كانت أوزانهم أقل من أولئك الذين لم يأكلوا الفاكهة وكان لديهم أيضا خصر أصغر.

كما وجد الباحثون أيضا أن الأشخاص الذين تناولوا الغريب فروت يميلون إلى الحصول على المزيد من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الألياف، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

ويحتوي عصير الغريب فروت على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يلعب دورا في وظيفة الإنزيم في الخلايا، كما أن انخفاض مستويات فيتامين C قد يجعل من الصعب أكسدة الدهون أثناء التمرين، وفقا لدراسة التغذية والأيض التي نُشرت عام 2006.

وفي هذا الاطار، قالت الدكتورة كاثلين زلمان “يمكن أن يكون الغريب فروت جزءا من نظام غذائي صحي لفقدان الوزن، لأنه مغذ، وليس بسبب أي خصائص غامضة لحرق الدهون. إذا كنت من محبي الغريب فروت، فاحصد فوائد هذه الفاكهة فائقة التغذية من خلال الاستمتاع بها قبل الوجبات. وقد يساعد تناول نصف حبة غريب فروت قبل الوجبات على الشعور بالشبع، لذلك ستأكل سعرات حرارية أقل في الوجبات وربما تفقد الوزن”.

من جهته، قال خبير التغذية ريك هاي ان “الغريب فروت أو الليمون في الماء الدافئ جيد قبل الإفطار للمساعدة في تطهير الجهاز اللمفاوي وبدء تشغيله”. مضيفا “يمكن أيضا أن يوقف الرغبة الشديدة في الجوع في وقت لاحق من اليوم، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام”.

بدورها، قالت أخصائية العلاج الغذائي، كريستين بيلي ان “الغريب فروت غنية بالماء والألياف القابلة للذوبان ويمكن أن تساعد في تقليل مستويات الأنسولين، ما يساعد على منع تخزين الدهون في الجسم”.