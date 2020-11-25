شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة إلينوى: المنشطات الجنسية تلعب دورًا وقائيًا ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر ورقة بحثية جديدة من باحث في جامعة إلينوي في شيكاغو UIC ، أدلة تشير إلى أن المنشطات الجنسية قد تلعب دورًا في الحماية من أعراض كورونا.

يحلل الباحث وفقا للورقة البحثة المنشورة في مجلة Trends in Endocrinology and Metabolism، دور وقائي للستيرويدات الإنجابية" ضد فيروس كورونا



المنشطات الجنسية

ووفقا للبحث، فأن المنشطات التناسلية الأنثوية والإستروجين والبروجسترون ومستقلبه النشط من الناحية الفسيولوجية، وألوبريجنانولون ، توفر وظائف مضادة للالتهابات، بل وتعيد تشكيل كفاءة الخلايا المناعية ، وتحفيز إنتاج الأجسام المضادة وتعزيز إصلاح الخلايا الظهارية التنفسية ، وتثبيط مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 ، وهو باب الوصول لفيروس كورونا ، مما يشير إلى أنه قد يحمي من أعراض COVID-19

ووفقا للباحث، فأن هرمونات "استراديول ، ألوبريجنانولون ، وبروجستيرون" جميعها لها وظائف مهمة مضادة للالتهابات وتشارك في إعادة ضبط جهاز المناعة، ويشير هذا إلى أن النساء الحوامل قد ظهرت عليهن أعراض ، وتم قبول بعضهن في وحدة العناية المركزة ، بعد ولادة أطفالهن بسبب الانخفاض السريع في هذه الهرمونات.

وفقًا لبيانات CDC الأخيرة ، في الولايات المتحدة ، أصيبت 38،071 امرأة حامل بـ فيروس كورونا، مع 51 حالة وفاة - 0.13٪. بالنسبة للنساء غير الحوامل ، تبلغ نسبة الوفيات 2٪، وهذا يعنى أن "النساء الحوامل أقل عرضة 15 مرة للوفاة من كورونا مقارنة بالنساء الأخريات".

هناك فرق بين شدة الأعراض والاستشفاء في العناية المركزة بين الرجال والنساء المصابين بـ كورونا ، حيث تكون النساء أكثر مقاومة، حيث يعتقد أن الهرمونات الأنثوية تحمي المرأة ، لكن كان من الصعب التأكد من السبب.

توفر هذه الملاحظة لدى النساء الحوامل خلفية علمية مهمة، ليس فقط فيما يتعلق بالسبب الذي يجعل النساء أكثر حماية من الرجال، ولكن أيضًا لماذا كبار السن أقل حماية من الأشخاص الأصغر سنًا ، لأننا نعرف أنه كلما تقدمت في السن ، كلما انخفضت هرموناتك.

تناقش الورقة أيضًا أهمية الهرمونات التناسلية في تحفيز إنتاج الأجسام المضادة وتعزيز إصلاح خلايا الرئة بعد الإصابة بالفيروس ومحاربة `` عاصفة السيتوكين '' - وهي استجابة مناعية حيث يبدأ الجسم في مهاجمة الخلايا والأنسجة الخاصة به وليس فقط محاربة الفيروس.

ووفقا للبحث، يمكن أن يمنع البروجسترون والألوبريجنانولون رد الفعل المفرط للجهاز الالتهابي ، ويقمعه ويتجنب الإفراط في التعبير عن السيتوكينات المسببة للالتهابات".

ووفقا للباحثين، فأن التجارب السريرية جارية لتقييم فعالية البروجسترون أو الاستراديول لتحسين أعراض COVID-19 لدى الرجال والنساء بعد انقطاع الطمث.